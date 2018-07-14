Общество

35 минут назад

Такси запросили «улетные» цены на авиашоу

4 593
#Такси #авиашоу
5
Такси запросили «улетные» цены на авиашоу

Любителям поездок с комфортом придётся раскошелиться.

Цены на услуги такси в Липецке взлетели в цене. Причина резкого подорожания, более чем в два раза - старт долгожданного авиашоу над акваторией Воронежа.

Ещё вчера в 11:45 диспетчерские службы такси предлагали доехать от площади Победы за 95-105 рублей. Сейчас аналогичная услуга обойдётся в 95 - 255 рублей. Впрочем, выбора у «безлошадных» мало: либо разориться на такси, либо рискнуть здоровьем и втиснуться в автобусы, следующие через район Петровского рынка. Транспорт уже с конечных остановок уходит битком.

Напомним, что с 12 часов 14 июля в Липецке стартует авиашоу. В этот раз праздник авиации состоится над акваторией Воронежа, главная площадка события - Набережная.
4 593
#Такси #авиашоу
5

Комментарии (4)

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Интересно???

2 минуты назад
во ск шоу?
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не

5 минут назад
уго пробки сегодня!
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липчанка

25 минут назад
Жуткие пробки!!! За полчаса доехали только до соседнего микрорайона (( никуда не попали((
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Гость

25 минут назад
Автобусом всем. А то привыкли к халяве.
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