Такси запросили «улетные» цены на авиашоу

Любителям поездок с комфортом придётся раскошелиться.

Цены на услуги такси в Липецке взлетели в цене. Причина резкого подорожания, более чем в два раза - старт долгожданного авиашоу над акваторией Воронежа.



Ещё вчера в 11:45 диспетчерские службы такси предлагали доехать от площади Победы за 95-105 рублей. Сейчас аналогичная услуга обойдётся в 95 - 255 рублей. Впрочем, выбора у «безлошадных» мало: либо разориться на такси, либо рискнуть здоровьем и втиснуться в автобусы, следующие через район Петровского рынка. Транспорт уже с конечных остановок уходит битком.



Напомним, что с 12 часов 14 июля в Липецке стартует авиашоу. В этот раз праздник авиации состоится над акваторией Воронежа, главная площадка события - Набережная.