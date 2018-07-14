57 минут назад
Окрестности набережной в ожидании авиашоу забиты людьми
Сотни тысяч горожан собрались на набережной реки Воронеж, смотрят на полеты боевых самолетов с высоких точек города и примыкающих к реки улиц.
Кроме того, смотреть на авиашоу приедут тысячи липчан, которые сейчас дожидаются транспорта на остановках: из-за введенных на время празднования Дня города ограничений по проезду ряда улиц, центральная часть Липецка стоит в пробках.
Такого интереса к мероприятиям Дня города, который липчане проявили сегодня, не было, пожалуй,с 90-х годов прошлого века.
Напомним, что в 12.00 над набережной с показательными полетами выступят самые прославленные пилотажные группы России.
Владимир
Ха-Ха-Ха
Скм
Житель
Тимон
Липчанин
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ЮльСанна
Тимон