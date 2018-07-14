Окрестности набережной в ожидании авиашоу забиты людьми

Сотни тысяч горожан собрались на набережной реки Воронеж, смотрят на полеты боевых самолетов с высоких точек города и примыкающих к реки улиц.



Горожане стоят на улицах Фрунзе и Неделина, они забиты полностью, запрудили городские пляжи, а на самой набережной буквально яблоку негде упасть. Некоторые, хотя это и запрещено, собираются смотреть авиашоу с воды. Тех же кто на берегу не пугает и начавшийся дождик.



Кроме того, смотреть на авиашоу приедут тысячи липчан, которые сейчас дожидаются транспорта на остановках: из-за введенных на время празднования Дня города ограничений по проезду ряда улиц, центральная часть Липецка стоит в пробках.



Такого интереса к мероприятиям Дня города, который липчане проявили сегодня, не было, пожалуй,с 90-х годов прошлого века.



Напомним, что в 12.00 над набережной с показательными полетами выступят самые прославленные пилотажные группы России.

