Общество

57 минут назад

Окрестности набережной в ожидании авиашоу забиты людьми

29 2180
#День города
4
Окрестности набережной в ожидании авиашоу забиты людьми

Сотни тысяч горожан собрались на набережной реки Воронеж, смотрят на полеты боевых самолетов с высоких точек города и примыкающих к реки улиц.

Горожане стоят на улицах Фрунзе и Неделина, они забиты полностью, запрудили городские пляжи, а на самой набережной буквально яблоку негде упасть. Некоторые, хотя это и запрещено, собираются смотреть авиашоу с воды. Тех же кто на берегу не пугает и начавшийся дождик.

Кроме того, смотреть на авиашоу приедут тысячи липчан, которые сейчас дожидаются транспорта на остановках: из-за введенных на время празднования Дня города ограничений по проезду ряда улиц, центральная часть Липецка стоит в пробках.

Такого интереса к мероприятиям Дня города, который липчане проявили сегодня, не было, пожалуй,с 90-х годов прошлого века.

Напомним, что в 12.00 над набережной с показательными полетами выступят самые прославленные пилотажные группы России.
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29 2180
#День города
4

Комментарии (30)

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Владимир

18 секунд назад
Даааа, это собрали народ, что бы сначала продать лимонады с ход-догами под музыку, а потом 10 минут полетают
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Ха-Ха-Ха

1 минуту назад
Стою на набережной в лыжи обутый,то-ли лыжи не едут,то-ли я умный.Придурки!
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Скм

1 минуту назад
Куда летят??
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Житель

1 минуту назад
Для массовки людей загнали для камер идите домой .Чё вы там ждёте?
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Тимон

1 минуту назад
ЮльСанна, гдеее?
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Липчанин

1 минуту назад
Зато Королев выполз. Это круче самолетов.
ответить

11111

2 минуты назад
Пока ничего нет
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Облом)

2 минуты назад
Всем спасибо!Все свободны)))
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ЮльСанна

3 минуты назад
Летят!
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Тимон

6 минут назад
Самолёты тоже в пробке?
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