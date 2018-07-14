Общество

сегодня, 10:28

В День города в Нижнем парке регистрируют браки

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#День города #свадьба
В День города в Нижнем парке регистрируют браки

На свадьбах сегодня гуляет весь Липецк.

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В Нижнем парке у фонтана «Липка» сегодня проводят торжественную регистрацию браков. В течение дня для 18 пар молодоженов церемонию бракосочетания.

С 10 утра свадьбы играют в парке практически каждые 15 минут. Первыми торжественную регистрацию провели для Кристины и Алексея Павлюченко.

- Сергей Иванов позвонил и попросил пожениться в День города, - пошутил Алексей Павлюченко.

- А вообще мы сразу согласились, когда нам предложили провести торжественную церемонию в парке, - рассказала Кристина Павлюченко. - в 9.30 мы расписались в ЗАГСе, а потом сразу сюда.

В 10.15 в парке играла свадьбу молодая семья Нелюбиных - Михаил и Алина. В конце церемонии молодожёнам зачитывали поздравительный адрес от главы города.

В 10.45 женились Юрий и Юлия Неплюевы. Торжественную регистрацию в День города в парке проводят Евгения Фестисова и Анатолий Гуров.

- Я сам женат 10 лет, у меня двое сыновей, и я понимаю, как важен этот ритуал, особенно для невесты, - отметил Анатолий Гуров. - Хотя сегодня у нас первый жених едва не разрыдался!! Настолько его переполняли эмоции!

Свадьбы в парке проводят в двух форматах - классика и на современный европейский манер.
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#День города #свадьба

Комментарии (7)

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1-

34 минуты назад
Молодцы ребята!!! Только мужчина, делая предложение и одевая кольцо своей женщине на пальчик делает ее избранной. А если он еще и верен своей супруге в течение всей семейной жизни , то это высший пилотаж. Семья- это честь и достоинство , это верность и опора мужа , это дети , это уют в доме и тепло души, это забота о друг друге. ( Все остальное ...иллюзия семьи , и разъеб@йство ...что приведет к распаду)
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Добби

45 минут назад
один из способов запомнить годовщину -_-
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Прохожий

47 минут назад
А на танке пробка из-за неработающего светофора. Или из-за дня города. Короче Липецк, с праздником.
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Светлана

56 минут назад
Поздравления ребятам,и счастья)))
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Влад

сегодня, 11:16
У одной из пар что- то жених староват))
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Давно

сегодня, 10:57
Изжившая себя,глупая церемония.
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Мерин

сегодня, 10:48
И там же разводятся)))
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