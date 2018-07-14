В День города в Нижнем парке регистрируют браки

На свадьбах сегодня гуляет весь Липецк.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Нижнем парке у фонтана «Липка» сегодня проводят торжественную регистрацию браков. В течение дня для 18 пар молодоженов церемонию бракосочетания.



С 10 утра свадьбы играют в парке практически каждые 15 минут. Первыми торжественную регистрацию провели для Кристины и Алексея Павлюченко.



- Сергей Иванов позвонил и попросил пожениться в День города, - пошутил Алексей Павлюченко.



- А вообще мы сразу согласились, когда нам предложили провести торжественную церемонию в парке, - рассказала Кристина Павлюченко. - в 9.30 мы расписались в ЗАГСе, а потом сразу сюда.



В 10.15 в парке играла свадьбу молодая семья Нелюбиных - Михаил и Алина. В конце церемонии молодожёнам зачитывали поздравительный адрес от главы города.



В 10.45 женились Юрий и Юлия Неплюевы. Торжественную регистрацию в День города в парке проводят Евгения Фестисова и Анатолий Гуров.



- Я сам женат 10 лет, у меня двое сыновей, и я понимаю, как важен этот ритуал, особенно для невесты, - отметил Анатолий Гуров. - Хотя сегодня у нас первый жених едва не разрыдался!! Настолько его переполняли эмоции!



Свадьбы в парке проводят в двух форматах - классика и на современный европейский манер.