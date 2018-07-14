Общество
сегодня, 10:28
В День города в Нижнем парке регистрируют браки
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На свадьбах сегодня гуляет весь Липецк.
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В Нижнем парке у фонтана «Липка» сегодня проводят торжественную регистрацию браков. В течение дня для 18 пар молодоженов церемонию бракосочетания.
С 10 утра свадьбы играют в парке практически каждые 15 минут. Первыми торжественную регистрацию провели для Кристины и Алексея Павлюченко.
- Сергей Иванов позвонил и попросил пожениться в День города, - пошутил Алексей Павлюченко.
- А вообще мы сразу согласились, когда нам предложили провести торжественную церемонию в парке, - рассказала Кристина Павлюченко. - в 9.30 мы расписались в ЗАГСе, а потом сразу сюда.
В 10.15 в парке играла свадьбу молодая семья Нелюбиных - Михаил и Алина. В конце церемонии молодожёнам зачитывали поздравительный адрес от главы города.
В 10.45 женились Юрий и Юлия Неплюевы. Торжественную регистрацию в День города в парке проводят Евгения Фестисова и Анатолий Гуров.
- Я сам женат 10 лет, у меня двое сыновей, и я понимаю, как важен этот ритуал, особенно для невесты, - отметил Анатолий Гуров. - Хотя сегодня у нас первый жених едва не разрыдался!! Настолько его переполняли эмоции!
Свадьбы в парке проводят в двух форматах - классика и на современный европейский манер.
С 10 утра свадьбы играют в парке практически каждые 15 минут. Первыми торжественную регистрацию провели для Кристины и Алексея Павлюченко.
- Сергей Иванов позвонил и попросил пожениться в День города, - пошутил Алексей Павлюченко.
- А вообще мы сразу согласились, когда нам предложили провести торжественную церемонию в парке, - рассказала Кристина Павлюченко. - в 9.30 мы расписались в ЗАГСе, а потом сразу сюда.
В 10.15 в парке играла свадьбу молодая семья Нелюбиных - Михаил и Алина. В конце церемонии молодожёнам зачитывали поздравительный адрес от главы города.
В 10.45 женились Юрий и Юлия Неплюевы. Торжественную регистрацию в День города в парке проводят Евгения Фестисова и Анатолий Гуров.
- Я сам женат 10 лет, у меня двое сыновей, и я понимаю, как важен этот ритуал, особенно для невесты, - отметил Анатолий Гуров. - Хотя сегодня у нас первый жених едва не разрыдался!! Настолько его переполняли эмоции!
Свадьбы в парке проводят в двух форматах - классика и на современный европейский манер.
7 817
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