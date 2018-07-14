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10 минут назад

Валерия поделилась модным образом из Липецка

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#Валерия #День города
Валерия поделилась модным образом из Липецка

Певица приезжала поздравлять металлургов.

Певица Валерия накануне выступила в Липецке. Знаменитая артистка дала концерт для липецких металлургов в честь их профессионального праздника. Валерия в своем Instagram поделилась модным образом. Великолепно выглядящая певица не осталась без похвалы подписчиков, но чаще всего Валерию благодарят не за советы в модных тенденциях, а за прекрасный концерт.



Вот только несколько отзывов зрителей: «Спасибо за концерт!!! Было круто!!!», «До сих пор в полном восторге от концерта!», «Валерия, спасибо вам за искренние эмоции, радушный концерт, частицу вашего счастья! Сегодня, и, правда, был энергообмен! Люблю вас! Спасибо!», «Вы просто необыкновенная певица, вы живете на сцене, поете с любовью…», «Спасибо за концерт, вы профессионал !!! Мы пели вместе с вами!!!! Большое спасибо за ваши песни!!! Мы любим вас!!!», «Одна женщина сидела рядом и весь концерт плакала. Настолько тронуло ее Ваше исполнение, как будто Вы пели о ее жизни».
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#Валерия #День города

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