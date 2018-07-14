Общество

сегодня, 12:45

В Липецке проходит авиашоу с участием прославленных пилотажных групп (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

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#День города
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В Липецке проходит авиашоу с участием прославленных пилотажных групп (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

Сотни тысяч горожан наблюдают фигуры высшего пилотажа в исполнении прославленных авиационных групп.

К назначенному времени, 12.00, 30-градусную жару сменил дождь, он немного охладил 
атмосферу, но и зародил у горожан сомнения - а будут ли полеты? Но, хоть и с задержкой, авиашоу все же началось.

В 12.45 самолеты лучших пилотажных групп ВВС России все же появились над набережной. 

Организация сегодняшнего авиашоу имеет долгую историю. В этом году у липецких авиаторов сразу два юбилея. Во-первых, летчики отмечают 100-летие липецкой военной авиации. Во-вторых, 65-летие Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (мы по привычке называем его Липецким авиацентром).

Эти даты дали основание мэрии Липецка просить руководство ВКС России провести в День города авиашоу прямо над городской набережной. И авиаторы пошли руководству города навстречу: сегодня над рекой Воронеж свое незаурядное мастерство горожанам и гостям города показывают такие прославленные пилотажные группы ВКС РФ как "Соколы России", "Русские Витязи", "Стрижи", "Русь" и вертолетная группа "Беркуты".

Но вначале авиаторы пообщались со зрителями на земле. В 11.00 на набережной Липецка командование Воздушно-космических сил и чиновники областной администрации начали агитационную акцию "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". Молодежь встретилась с командованием, преподавателями и курсантами профильных военных вузов из Воронежа, Краснодара, Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери. А в полдень начались небесные выкрутасы. 

Авиационные группы высшего пилотажа "Соколы России" на самолетах Су-35, "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 демонстрируют маневренные возможности современных истребителей. В составе групп из шести, четырех и двух боевых машин летчики показывают такие фигуры как петля Нестерова, бочка, полупетля, вираж, боевой разворот, роспуск. В одиночном пилотаже самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидят маневрирование с использованием управляемого вектора тяги и такие фигуры, как колокол, стянутая петля, кленовый лист.

"Соколы России" показывают "воздушный бой" группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. По утверждению специалистов, это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа. 

На набережной также выступали лучшие творческие коллективы города и области, а также духовой оркестр Липецкого авиацентра под управлением капитана Николая Максимюка. Кстати, сегодня состоялась и презентация "Марша Липецкого авиацентра" в исполнении солиста Липецкой филармонии Игоря Пронина.

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#День города
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Комментарии (42)

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Сергей 13

1 минуту назад
Пилотам огромное спасибо,могу только позавидовать,сам хотел в летное идти,но на дворе были суровые 90-е и были другие приоритеты.Люди,Вам всё будет плохо,Вы привыкли до туалета на машине ездить,Вы на три шага вперёд не можете смоделировать ситуацию,в этом виноваты только Вы.Пилотам,ваше выступление,-лучшее,что может быть на день города,ребёнок был в восторге,спасибо!
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Гость

2 минуты назад
вторая часть намного лучше...где трансряция ? немного хоть с окна видно ...Но ехать на пляж в такую жару это перебор
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Гость

6 минут назад
городу 48 можно было сделать трансляцию на ютубе ! Зачем вам там канал ?
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Надежда Чупыкина

6 минут назад
Господи,сейчас помру.Ну где сегодня в Липецке кашу давать будут?
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С пляжа

17 минут назад
Говношоу,ни чего такого чтоб можно было сказать ВАУ нет... Зря время потерял.
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Гость

22 минуты назад
город 48 трансляцию включайте , млин
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Цен

25 минут назад
Завтра продолжение будет 2 часть,американцы прилетит
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Добрый день

26 минут назад
НАТО, вот именно
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НАТО

27 минут назад
я так понял что летчики умеют пока что по прямой туда-сюда летать. Какой город - такое и шоу , все убого
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Пахло жасмином

27 минут назад
Это не праздник, это война. Подавились, ноги оттоптали, кругом ломанные бордюры и грязь, шмон. К людям, как бараном. Горожане зачем вам "это" уважайте себя.
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