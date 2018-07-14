В Липецке проходит авиашоу с участием прославленных пилотажных групп (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

Сотни тысяч горожан наблюдают фигуры высшего пилотажа в исполнении прославленных авиационных групп.

К назначенному времени, 12.00, 30-градусную жару сменил дождь, он немного охладил

атмосферу, но и зародил у горожан сомнения - а будут ли полеты? Но, хоть и с задержкой, авиашоу все же началось.



В 12.45 самолеты лучших пилотажных групп ВВС России все же появились над набережной.



Организация сегодняшнего авиашоу имеет долгую историю. В этом году у липецких авиаторов сразу два юбилея. Во-первых, летчики отмечают 100-летие липецкой военной авиации. Во-вторых, 65-летие Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (мы по привычке называем его Липецким авиацентром).



Эти даты дали основание мэрии Липецка просить руководство ВКС России провести в День города авиашоу прямо над городской набережной. И авиаторы пошли руководству города навстречу: сегодня над рекой Воронеж свое незаурядное мастерство горожанам и гостям города показывают такие прославленные пилотажные группы ВКС РФ как "Соколы России", "Русские Витязи", "Стрижи", "Русь" и вертолетная группа "Беркуты".



Но вначале авиаторы пообщались со зрителями на земле. В 11.00 на набережной Липецка командование Воздушно-космических сил и чиновники областной администрации начали агитационную акцию "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". Молодежь встретилась с командованием, преподавателями и курсантами профильных военных вузов из Воронежа, Краснодара, Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери. А в полдень начались небесные выкрутасы.



Авиационные группы высшего пилотажа "Соколы России" на самолетах Су-35, "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 демонстрируют маневренные возможности современных истребителей. В составе групп из шести, четырех и двух боевых машин летчики показывают такие фигуры как петля Нестерова, бочка, полупетля, вираж, боевой разворот, роспуск. В одиночном пилотаже самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидят маневрирование с использованием управляемого вектора тяги и такие фигуры, как колокол, стянутая петля, кленовый лист.



"Соколы России" показывают "воздушный бой" группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. По утверждению специалистов, это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает тактические приемы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа.



На набережной также выступали лучшие творческие коллективы города и области, а также духовой оркестр Липецкого авиацентра под управлением капитана Николая Максимюка. Кстати, сегодня состоялась и презентация "Марша Липецкого авиацентра" в исполнении солиста Липецкой филармонии Игоря Пронина.



