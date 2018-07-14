Общество

сегодня, 10:20

В драматическом театре приветствовали новых Почетных граждан Липецка

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#День города
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В драматическом театре приветствовали новых Почетных граждан Липецка

Почетные звания получили два офицера-отставника: гаишник Александр Гоголев и бывший главный судебный пристав региона Валентин Сонин.

Сегодня в областном драматическом театре имени Л.Н.Толстого состоялось награждение двух новых Почетных граждан Липецка, которыми по воле депутатов горсовета стали 63-летний подполковник полиции в отставке Александр Гоголев, бывший заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Липецку, и 73-летний полковник в отставке, экс-руководить УФССП по Липецкой области, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Валентин Сонин. 

На этот раз, в отличие от прошлогодней церемонии, когда за почетными регалиями не явились Лидия Власевская (она была на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, на котором национальный флаг России защищали ее воспитанницы Анастасия Крапивина и Валерия Ермакова) и генерал-майор Александр Харчевский (бывший руководитель Липецкого авиацентра находится в Москве, где готовил пилотажную группу "Соколов России" к участию в авиашоу), награды нашли своих героев. Почетные награды вручили глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков.

Кроме них благодарности от мэрии получили председатель городского департамента культуры и туризма Сергей Малько и станочник "Липецкцемента" Сергей Торопцев. Знаки отличия "За заслуги перед городом Липецка" получили областной детский омбудсмен Людмила Куракова, худрук Городского Дворца культуры Алевтина Макарова, сотрудница департамента финансов мэрии Елена Бочарова, председатель ТОС "Сириус" Галина Буколова, директор ТЦ "Европа" в 27 микрорайоне города Елена Пиванова.

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв в своей поздравительной речи раскрыл ещё одну тайну того, почему мы живём не в Елецкой, а в Липецкой области (о первой он сказал вчера - река Быстрая Сосна не могла стать плотиной коксохима, поэтому столицей образованного в 50-х годах региона стал Липецк с её спокойной рекой Воронеж).

- В Ельце была 31 церковь. Одной не хватило для того, чтобы Елец стал губернским городом. И их оказалось слишком много, чтобы, по мнению власти, сделать из него областной центр, - сообщил присутствующим губернатор.
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#День города
1

Комментарии (8)

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саша

9 минут назад
я вот ни как не пойму, а что делает на этом сходняке рьяный оппозиционер и борец за справедливость стуров леня или он приглашен как консультант сего спектакля
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Кот Мартын

22 минуты назад
Липычане!,я хренею!!! Похоже у рыбы (власти) не только гнилая голова,но и хвост(регионы,города)протух!!! Когда Мы увидим Почетными гражданами ОБЫЧНЫХ врачей , учителей ,слесарей ,дворников , уборщицей?.......Пока собирается зоопарк,в основном из "гослижущих"" Так это звание станет не цензурным ругательсвом....
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красный

23 минуты назад
Соловью за пение а остальным за бздение
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ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ

сегодня, 11:24
Родина - Мать зовёт ....ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ ЛИПЕЦКИМ Друзья, если Вы не согласны с политикой, проводимой нынешним правительством, если Вам небезразлично будущее Ваших детей и внуков, то действуйте!!!!!!! Липецкое областное отделение КПРФ осуществляет сбор подписей против пенсионной реформы, инициированной Правительством РФ и партией "Единая Россия". По будням, с 9:00 до 18:00 в обкоме КПРФ по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12 Вы можете: ✅Поставить свою подпись против антинародной инициативы!!!!! Телефон: 8 (4742) 56-56-74
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Липецк

сегодня, 11:24
Я за них не голосовал- почему они почетные граждане????????????
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цирк

сегодня, 11:23
по всей видимости выбором занимались все те же люди ,которые фальсифицировали выборы и натягивали-147 процентов, а вообще по каким критериям их выбирали, по ушам, по глазам, по зубам ...........
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Дольщик

сегодня, 11:16
А мише захарову почему не дали?
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Эх, вы

сегодня, 10:47
Хоть бы одного работягу взяли и медадь ему повесели.....
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