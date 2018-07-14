Сергей Иванов и Игорь Тиньков приняли поздравления от мэрий других городов

В годовщину 315-летия Липецка в горсовете звучали здравицы в честь нашего города.

Второй официальный день празднования очередной, 315-летней годовщины Липецка, начался с приема представителей городов ЦФО мэром Липецка Сергеем Ивановым и спикером горсовета Игорем Тиньковым (от городов-побратимов делегатов почему-то не было). Удивительно, что на чествование не прибыл ни один мэр! Более того, в зал заседаний горсовета не прибыл ни один представитель областной администрации (хотя на столе президиума стояла табличка с именем губернатора Олега Королёва).



В гости к нам приехали делегации из Белгорода, Рязани, Курска, Ярославля и даже Грозного. Руководство города приветствовали представители подводной лодки "Липецк", липчанин, актер московского театра "Луна" Алексей Лосихин, чиновники ряда муниципальных образований региона. Впрочем, в зале заседаний было много свободных мест. И если бы не депутаты городского Совета, депутаты Госдумы от Липецкой области, Почетные граждане города, то зал был бы и вовсе полупустым.



- Мы все стараемся сделать комфортнее жизнь в наших городах, а это дорогого стоит! - сказал в приветственном слове Сергей Иванов.



- Мы традиционно рады видеть вас в стенах городского Совета. Простите, что вы увидели большие ремонты. Липецк становится краше, лучше. С праздником вас всех! - приветствовал присутствующих Игорь Тиньков.



Потом началось время здравниц гостей города. Некоторые из них были очень казенными, явно списанными с Википедии. Делегаты нахваливали Липецк за героическое прошлое и не менее героическое настоящее. Впрочем, некоторые гости выходили из рамок официальных поздравления. Так, представитель Белгорода отметил, что город явно идёт вперёд, и что за последние два-три года очевидны изменения к лучшему. Один из руководителей мэрии Воронежа в первую очередь пожелал горожанам здоровья. Чеченская делегация отметила Липецк как динамически развивающийся город, центр чёрной металлургии и военной авиации.



- Божьей волей и по поручению президента России Советский район Крыма был закреплен за Липецкой областью. Хочу пожелать Липецку процветания, мирного неба, реализации грандиозных планов, - сказал представитель администрации этого района, вернувшегося вместе со всем полуостровом, по его словам, в "родную гавань".



Гости приехали с подарками. В горсовете остались сабли от Чечни, вино урожая 2014 года от Крыма, картины с видами российских городов, икона Георгия-Победоносца от мэрии Ельца, сувенирная рында от подлодки "Липецк".

