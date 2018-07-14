Общество

сегодня, 09:15

Сергей Иванов и Игорь Тиньков приняли поздравления от мэрий других городов

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#День города
Сергей Иванов и Игорь Тиньков приняли поздравления от мэрий других городов

В годовщину 315-летия Липецка в горсовете звучали здравицы в честь нашего города.

Второй официальный день празднования очередной, 315-летней годовщины Липецка, начался с приема представителей городов ЦФО мэром Липецка Сергеем Ивановым и спикером горсовета Игорем Тиньковым (от городов-побратимов делегатов почему-то не было). Удивительно, что на чествование не прибыл ни один мэр! Более того, в зал заседаний горсовета не прибыл ни один представитель областной администрации (хотя на столе президиума стояла табличка с именем губернатора Олега Королёва).

В гости к нам приехали делегации из Белгорода, Рязани, Курска, Ярославля и даже Грозного. Руководство города приветствовали представители подводной лодки "Липецк", липчанин, актер московского театра "Луна" Алексей Лосихин, чиновники ряда муниципальных образований региона. Впрочем, в зале заседаний было много свободных мест. И если бы не депутаты городского Совета, депутаты Госдумы от Липецкой области, Почетные граждане города, то зал был бы и вовсе полупустым. 

- Мы все стараемся сделать комфортнее жизнь в наших городах, а это дорогого стоит! - сказал в приветственном слове Сергей Иванов.

- Мы традиционно рады видеть вас в стенах городского Совета. Простите, что вы увидели большие ремонты. Липецк становится краше, лучше. С праздником вас всех! - приветствовал присутствующих Игорь Тиньков.

Потом началось время здравниц гостей города. Некоторые из них были очень казенными, явно списанными с Википедии. Делегаты нахваливали Липецк за героическое прошлое и не менее героическое настоящее. Впрочем, некоторые гости выходили из рамок официальных поздравления. Так, представитель Белгорода отметил, что город явно идёт вперёд, и что за последние два-три года очевидны изменения к лучшему. Один из руководителей мэрии Воронежа в первую очередь пожелал горожанам здоровья. Чеченская делегация отметила Липецк как динамически развивающийся город, центр чёрной металлургии и военной авиации.

- Божьей волей и по поручению президента России Советский район Крыма был закреплен за Липецкой областью. Хочу пожелать Липецку процветания, мирного неба, реализации грандиозных планов, - сказал представитель администрации этого района, вернувшегося вместе со всем полуостровом, по его словам, в "родную гавань".

Гости приехали с подарками. В горсовете остались сабли от Чечни, вино урожая 2014 года от Крыма, картины с видами российских городов, икона Георгия-Победоносца от мэрии Ельца, сувенирная рында от подлодки "Липецк".
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#День города

Комментарии (14)

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буржуй-капиталист

4 минуты назад
цены на продукты в россии сравнялись с европейскими, и даже обгоняют, а при наших зарплатах это издевательство над своим народом https://www.youtube.com/watch?v=WFK7maqSVuU
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!

5 минут назад
У тербунаторов сегодня праздник
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Гостья

16 минут назад
патриот всея руси,почему ты решил,что у нас сейчас капитализм?Это тот же самый клановый социализм.
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Артурчик

18 минут назад
Они уже поделили, кто из них кукушка, кто петух?
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Зачем

20 минут назад
патриот всея руси,поддерживать вашего Зюганова,который 20 лет не может победить?Или не хочет?Быстрее бы вас съели с потрохами.
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патриот всея руси

33 минуты назад
предали коммунизм, получайте капитализм и работайте! митингами поддержать Зюганова это последний шанс заставить власть считаться с народом, отсидимся и промолчим дальше съедят с потрохами
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Гость

36 минут назад
Я Иванова не выбирал,он мне не мэр.
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пишу ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ

38 минут назад
никто не придёт и не поставит подпись, всем нравится работать до конца дней! А по новостям показывают пенсионеров рвущихся работать, как раньше власть не додумалась вообще пенсию отменить!
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Сергей 13

47 минут назад
"Божьей волей и по поручению президента России Советский район Крыма был закреплен за Липецкой область"-это канешна большая честь,но нам бы тут самим не подохнуть,город в разрухе."Вы увидели большие ремонты"-!!!Приезжайте ещё,город будет в таком же состоянии)).
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Бывшие члены КПСС и комсомола

50 минут назад
Диктуют моду на буржуазную мораль.
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