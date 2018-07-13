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Липецкая вечЁрка: исчезновение девушки, байка от губернатора и сетевое дерби политиков
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу,13 июля.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про розыск пропавшей липчанки. В Липецке исчезла 21-летняя девушка. Как сообщает региональное отделение поискового движения «Лиза Алерт», Нина Койнова не дает знать о себе с 6 июля.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, как образовался регион. Байку рассказал губернатор Олег Королёв. «В Политбюро ЦК КПСС решили строить новый город под названием Новолипецк. «За мостом, как ехать на Тамбов, где Желтые Пески» - пояснил Олег Королев. Но все опять получилось не так…».
Самое бурное обсуждение дня — полемика политиков в Сети. «Член фракции КПРФ в областном Совете депутатов Сергей Токарев пригласил вице-спикера областного Совета (Фракция «ЕР») Владимира Загитова на теледуэль по предложенной правительством РФ пенсионной реформе, предполагающей резкое увеличение возраста выхода на пенсию: для мужчин - на 5 лет, для женщин - на 8 лет».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся открытия школы в «Елецком». На церемонии открытия школы Олег Королёв обратился к горожанам с вопросом: верят ли они, что бывшие поля с бурьяном превратились в «Университетский» и «Елецкий»? Самому Королёву будто бы в это и не верится, но реальность такова, что микрорайоны выросли за 9 лет. За все-все, в том числе и за 650 млн рублей выделенных правительством на школу в «Елецком», глава региона поблагодарил президента России. Олег Королёв считает, что школа и «Елецкий» - лучшее место в мире. И таких учреждений образования в Европе, по его данным, нет.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась началу работы «Липецкого Городища». На три дня Нижний парк вновь превратится в огромную интерактивную площадку, где встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Первыми свой нехитрый быт благоустроили реконструкторы. Наплыв гостей на «Липецком Городище» ждут сегодня вечером и завтра после авиашоу.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, как образовался регион. Байку рассказал губернатор Олег Королёв. «В Политбюро ЦК КПСС решили строить новый город под названием Новолипецк. «За мостом, как ехать на Тамбов, где Желтые Пески» - пояснил Олег Королев. Но все опять получилось не так…».
Самое бурное обсуждение дня — полемика политиков в Сети. «Член фракции КПРФ в областном Совете депутатов Сергей Токарев пригласил вице-спикера областного Совета (Фракция «ЕР») Владимира Загитова на теледуэль по предложенной правительством РФ пенсионной реформе, предполагающей резкое увеличение возраста выхода на пенсию: для мужчин - на 5 лет, для женщин - на 8 лет».
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся открытия школы в «Елецком». На церемонии открытия школы Олег Королёв обратился к горожанам с вопросом: верят ли они, что бывшие поля с бурьяном превратились в «Университетский» и «Елецкий»? Самому Королёву будто бы в это и не верится, но реальность такова, что микрорайоны выросли за 9 лет. За все-все, в том числе и за 650 млн рублей выделенных правительством на школу в «Елецком», глава региона поблагодарил президента России. Олег Королёв считает, что школа и «Елецкий» - лучшее место в мире. И таких учреждений образования в Европе, по его данным, нет.
Вместе с этим своя порция эмоций досталась началу работы «Липецкого Городища». На три дня Нижний парк вновь превратится в огромную интерактивную площадку, где встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка. Первыми свой нехитрый быт благоустроили реконструкторы. Наплыв гостей на «Липецком Городище» ждут сегодня вечером и завтра после авиашоу.