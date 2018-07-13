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сегодня, 19:08

Долги до 100 тыс. рублей будут удерживать из зарплаты

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Размер долга, который можно взыскать с гражданина через работодателя в упрощенном порядке, увеличится с 25 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Проект поправок в закон «Об исполнительном производстве» разрабатывает Минюст, документ имеется в распоряжении «Известий»

При предоставлении взыскателем исполнительного листа по месту работы сумму удерживают с зарплаты, пенсии, стипендии должника или иных периодических платежей. Взыскатель может выбрать, как именно взыскивать долг — направив документы в банк, работодателю должника или в стандартном порядке через пристава. 
По словам источника «Известий», проект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Упрощенный порядок должен ускорить процедуру взыскания, разгрузить судебных приставов и сэкономить бюджетные деньги. 

В Федеральной службе судебных приставов уверены, что затраты на оформление постановлений на суммы менее 100 тыс. рублей слишком высоки.  
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