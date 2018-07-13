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сегодня, 16:04
Около 80 нигерийцев требуют отправки домой у посольства в Москве
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В посольстве пообещали решить вопрос с обратными билетами
Порядка 80 граждан Нигерии собрались у посольства страны в Москве и требуют у дипломатов помочь им вернуться домой, передает ТАСС.
Африканцы, приехавшие в нашу страну по паспорту болельщика не знали, что будут вынуждены покинуть территорию страны по окончании чемпионата мира. Участники акции рассказали, что аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в РФ они смогут легко найти работу.
Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в Россию людей. Теперь, не имея средств к существованию, жертвы мошенников обратились за помощью к сотрудникам диппредставительства.
Посольство пообещало оплатить нигерийцам хостелы за пять дней проживания и за это время решить вопрос с обратными билетами. По словам представителей правозащитной организации, пока оплачены только два дня в трех хостелах, если ситуация не изменится, собравшиеся снова придут к посольству.
Африканцы, приехавшие в нашу страну по паспорту болельщика не знали, что будут вынуждены покинуть территорию страны по окончании чемпионата мира. Участники акции рассказали, что аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в РФ они смогут легко найти работу.
Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в Россию людей. Теперь, не имея средств к существованию, жертвы мошенников обратились за помощью к сотрудникам диппредставительства.
Посольство пообещало оплатить нигерийцам хостелы за пять дней проживания и за это время решить вопрос с обратными билетами. По словам представителей правозащитной организации, пока оплачены только два дня в трех хостелах, если ситуация не изменится, собравшиеся снова придут к посольству.
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