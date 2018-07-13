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Польского дипломата избили в самолете в России‍

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Польского дипломата избили в самолете в России‍

Польский дипломат, возвращавшийся в Москву из Иркутска, был избит в самолете

На польского дипломата напали во время рейса Иркутск — Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Как сообщили в медслужбе аэропорта "Шереметьево", после прилета из Иркутска с ушибами обратился дипломат — гражданин Польши, летевший из служебной командировки. На борту лайнера один из пассажиров — россиянин - вел себя буйно. После посещения туалета, без объективных причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя.

Конфликт произошел на бытовой почве. По словам очевидцев, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что тоже желают воспользоваться туалетом.

Позднее дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
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Комментарии (1)

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Светлана

57 минут назад
Опять россиянин отличился (((((
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