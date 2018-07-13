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сегодня, 15:06
Польского дипломата избили в самолете в России
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Польский дипломат, возвращавшийся в Москву из Иркутска, был избит в самолете
На польского дипломата напали во время рейса Иркутск — Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.
Как сообщили в медслужбе аэропорта "Шереметьево", после прилета из Иркутска с ушибами обратился дипломат — гражданин Польши, летевший из служебной командировки. На борту лайнера один из пассажиров — россиянин - вел себя буйно. После посещения туалета, без объективных причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя.
Конфликт произошел на бытовой почве. По словам очевидцев, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что тоже желают воспользоваться туалетом.
Позднее дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
Как сообщили в медслужбе аэропорта "Шереметьево", после прилета из Иркутска с ушибами обратился дипломат — гражданин Польши, летевший из служебной командировки. На борту лайнера один из пассажиров — россиянин - вел себя буйно. После посещения туалета, без объективных причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. Сотрудники полиции вместе с медиками поднялись на борт сразу после приземления и задержали правонарушителя.
Конфликт произошел на бытовой почве. По словам очевидцев, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что тоже желают воспользоваться туалетом.
Позднее дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
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Светлана