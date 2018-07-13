В Липецкой области сольются два государственных предприятия

Процесс обусловили повышением эффективности работы.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации государственного унитарного предприятия «Липецкоблтехинвентаризация». К нему присоединят ГУП «Центр сельскохозяйственного консультирования и землеустройства Липецкой области».



Как указано в документе, объединение предприятий обусловлено стремлением к повышению эффективности деятельности ГУП. В рамках процедуры управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области приказано создать специальную комиссию.



Областное государственное унитарное предприятие «Липецкоблтехинвентаризация» создано в 1998 году. Учредителем предприятия является Липецкая область. Основные виды деятельности ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»: техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости всех видов собственности, выполнение геодезических и картографических работ при проведении землеустройства и выполнение рыночной оценки всех видов собственности.



ГУП «Центр сельскохозяйственного консультирования и землеустройства Липецкой области» создано в 2010 году. Равные доли в нем принадлежат управлению сельского хозяйства Липецкой области и управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области. Уставной капитал организации составляет 150 000 000 рублей. Основной вид деятельности организации — работа по управлению финансово-промышленными группами.