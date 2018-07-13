Горящий автомобиль попал на видео

Машина вспыхнула в Ельце.

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, в ночь на пятницу, 13 июля, в Ельце загорелся автомобиль. Пожар произошел Пушкина, д. 14. В результате загорания огнем повреждены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет.







По сообщениям очевидцев, когда приехали пожарные, тушить уже было нечего. Так же ельчане указывают, что видели убегающих от загорающейся машины людей.