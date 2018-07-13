Происшествия
57 минут назад
Горящий автомобиль попал на видео
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Машина вспыхнула в Ельце.
Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, в ночь на пятницу, 13 июля, в Ельце загорелся автомобиль. Пожар произошел Пушкина, д. 14. В результате загорания огнем повреждены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет.
По сообщениям очевидцев, когда приехали пожарные, тушить уже было нечего. Так же ельчане указывают, что видели убегающих от загорающейся машины людей.
По сообщениям очевидцев, когда приехали пожарные, тушить уже было нечего. Так же ельчане указывают, что видели убегающих от загорающейся машины людей.
3 627
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