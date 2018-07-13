Происшествия

57 минут назад

Горящий автомобиль попал на видео

3 627
#пожар #автомобиль
Горящий автомобиль попал на видео

Машина вспыхнула в Ельце.

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, в ночь на пятницу, 13 июля, в Ельце загорелся автомобиль. Пожар произошел Пушкина, д. 14. В результате загорания огнем повреждены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет.

   

 По сообщениям очевидцев, когда приехали пожарные, тушить уже было нечего. Так же ельчане указывают, что видели убегающих от загорающейся машины людей.
3 627
#пожар #автомобиль

Комментарии (3)

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Гость

4 минуты назад
Пожар произошел Пушкина..... Опять нас радуют журналюги, писать научитесь...
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Родина-Мать зовёт

11 минут назад
Родина - Мать зовёт ....ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ ЛИПЕЦКИМ Друзья, если Вы не согласны с политикой, проводимой нынешним правительством, если Вам небезразлично будущее Ваших детей и внуков, то действуйте!!!!!!! Липецкое областное отделение КПРФ осуществляет сбор подписей против пенсионной реформы, инициированной Правительством РФ и партией "Единая Россия". По будням, с 9:00 до 18:00 в обкоме КПРФ по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12 Вы можете: ✅Поставить свою подпись против антинародной инициативы!!!!! Телефон: 8 (4742) 56-56-74
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?

42 минуты назад
Полиция - вы вообще есть?
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