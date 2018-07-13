Трамвай №1 три дня будет работать по укороченной схеме из-за ремонта пути

Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о временных изменениях работы трамвая №1

В связи с проведением 16, 19 и 25 июля в период с 10.00 до 14.00 ремонтных работ на участке трамвайного пути трамвайный маршрут № 1 «Центральный рынок-ДП6» будет организован по укороченной схеме – до разворотного кольца «ул. Чехова».



Подробную информацию о времени отправления трамваев маршрута № 1 от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15.

