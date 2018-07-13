Липецкий долгострой будут завершать местные строители

Дом на Агрономической нашел инвестора.

Как сообщает пресс-служба регионального Арбитражного суда, заявление ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» о намерении стать приобретателем долгостроя в Липецке удовлетворено. Ситуация касается жилого дома на Агрономической, 4 и земельного участка. Так компания исполнит обязательства застройщика ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» перед дольщиками.



«Риэлторский центр «Строй-Град» начал строительство трех жилых многоэтажных домов в Липецке (ул. Неделина, ул. Агрономическая и пересечение ул. Неделина и Фрунзе), но компания не смогла закончить в срок ни один из них. В результате более 200 дольщиков оказались в «листе ожидания» своих квартир. В июне 2016 года было подано заявление о признании ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» банкротом. Уже в сентябре в организации было введено наблюдение. Сейчас в «Риэлторский центр «Строй-Град» введено внешнее управление.