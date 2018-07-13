Общество

сегодня, 14:11

Липецкий долгострой будут завершать местные строители

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#долгострой #дольщики #суд
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Липецкий долгострой будут завершать местные строители

Дом на Агрономической нашел инвестора.

Как сообщает пресс-служба регионального Арбитражного суда, заявление ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» о намерении стать приобретателем долгостроя в Липецке удовлетворено. Ситуация касается жилого дома на Агрономической, 4 и земельного участка. Так компания исполнит обязательства застройщика ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» перед дольщиками.

«Риэлторский центр «Строй-Град» начал строительство трех жилых многоэтажных домов в Липецке (ул. Неделина, ул. Агрономическая и пересечение ул. Неделина и Фрунзе), но компания не смогла закончить в срок ни один из них. В результате более 200 дольщиков оказались в «листе ожидания» своих квартир. В июне 2016 года было подано заявление о признании ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» банкротом. Уже в сентябре в организации было введено наблюдение. Сейчас в «Риэлторский центр «Строй-Град» введено внешнее управление.
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#долгострой #дольщики #суд
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Комментарии (4)

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Житель

37 минут назад
А бабло дольщиков где?
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Нонка

сегодня, 14:33
Новоселье на Новый Год отмечу.
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Ох и налепят

сегодня, 14:30
Там)))))
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Калдырь

сегодня, 14:28
Скоро местные строители асфальт доложат и перейдут к долгострою.
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