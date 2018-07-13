Стагдок отмечает 90-летний юбилей

На липецком предприятии Стагдок (входит в Группу НЛМК, специализируется на добыче флюсовых известняков) прошли праздничные мероприятия в честь 90-й годовщины образования компании. Работников поздравили руководители региона и предприятия, лучшим специалистам вручили награды.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, за заслуги в труде звание «Почетный горняк Российской Федерации» присвоили специалисту по производству Наталье Буниной, оператору пульта управления производственного цеха Надежде Гурьевой и дежурной стрелочного поста транспортного цеха Ольге Кузнецовой.



Семи работникам предприятия вручили почетные грамоты министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Пятерых работников компании наградили грамотой и благодарностями от главы администрации Липецкой области.



- За 90 лет у нашего предприятия было много ярких побед, которые суммировались в самый важный результат – новое качество коллектива, готового к вызовам времени. Мы поверили в свои силы и поверили в то, что у нас есть все необходимое для достижения даже самых амбициозных целей. Сердечно поздравляю весь коллектив с юбилеем и желаю, чтобы совместный труд, энтузиазм и усердие с помогали нашему предприятию двигаться дальше для решения стратегических задач Группы НЛМК», - отметил на торжественном мероприятии генеральный директор Стагдока Александр Зименков.



Информация о Стагдоке



Студеновская акционерная горнодобывающая компания (ОАО "Стагдок") основана в августе 1928 года. Она разрабатывает Сокольско – Ситовское месторождение известняков. В компании трудится 675 человек.



Сегодня Стагдок – один из российских лидеров по производству флюсовых известняков и производит более 10% этой продукции в России. Известняк применяется в металлургии и цементной промышленности, в строительстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.



В 1999 году Стагдок вошел в состав Группы НЛМК. Новолипецкий металлургический комбинат использует продукцию предприятия в доменном и агломерационном производствах.



В 2017 году добыто 6,4 млн тонн известняка, из которого произвели 4,19 млн тонн готовой продукции. Производительность труда за последние 10 лет выросла более чем в 2 раза. В 2017 году предприятие провело рекультивацию земель на площади 109 га.

