Общество

сегодня, 11:11

С улицы Московская исчезнет «биржа» и появятся тротуары

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#благоустройство
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С улицы Московская исчезнет «биржа» и появятся тротуары

Из серой промышленной зоны, утопающей в пыли, в благоустроенную территорию превратится отрезок улицы Московская от кольцевой развязки у Елецкого выезда до улицы Ангарской. 

Километровый участок, напрямую соединяющий 19-й и «Елецкий» микрорайоны с Сырским Рудником, приведут в порядок в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Накануне работы на объекте стоимостью 26 млн. рублей, проинспектировал первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов. Сегодня здесь продолжается монтаж бордюрного камня. Из 800 установлено порядка 600 метров бетонных блоков. 

Как сообщил Алексей Востриков - директор муниципального управления благоустройства, ставшего генподрядчиком, - на данном участке планируется срез старого асфальта и укладка крупнозернистого асфальта, геосетки и ЩМА на площади около 19 тыс. кв. метров. Кроме того, в районе ТРЦ «Ривьера» обустроят пешеходный переход. В дальнейшем он будет примыкать к дорожке, ведущей в микрорайон «Елецкий». Также здесь появятся новые знаки и тротуар, которого прежде не было. А вот, так называемая «биржа», организованная без соответствующего разрешения на земле, находящейся в государственной собственности, уйдет в прошлое. Соответствующая информация доведена сотрудниками управления ГИБДД до граждан, предлагающих здесь услуги по аренде большегрузов и иной техники. На месте пыльной площадки, утрамбованной колесами многотонных автомобилей,  разобьют цветники и высадят газон. 

- Недопустимо, чтобы первым, что видит человек, въезжающий в Липецк, была заросшая сорняками пыльная площадка. Понятия «центр» и «периферия» больше не актуальны. Сегодня у нас есть единое пространство города, каждый участок которого должен выглядеть подобающим образом, - отметил первый заместитель главы администрации Липецка Дмитрий Аверов. 



4 1107
#благоустройство
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Комментарии (4)

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Лилия

3 минуты назад
Ну наконец -тоо ! Свершилось! А то дорога там не пройти, не проехать. Самый короткий путь к сырскому руднику. А дорога ужас! Вот таксисты будут рады.
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Анна

7 минут назад
Да, и очень хотелось бы, что бы доделали тротуар на улице Свирирова. Он проложен до памятника Свиридову, а дальше приходится топать по проезжей части , лавирую между машинами.
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Мер

сегодня, 11:30
На следующий год все фасады зданий бордюра обложим, у нас уже есть специальная программа.
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Калдырь

сегодня, 11:28
Про биржу чиновники помнят, а вот про незаконный железнодорожный переезд в районе Липецк- Лада забыли. Интересно в рамках этой безопасной программы переезд узаконят и приведут в нормативном состояние.
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