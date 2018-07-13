Липчанин стал «королем» российского спринта

Денис Огарков выиграл Кубок России в беге на 100 метров.

Денис Огарков из Липецка вновь подтвердил, что на престижной легкоатлетической дистанции 100 метров ему нет равных в России.

В подмосковном Жуковском Огарков стал победителем 2-го этапа Кубка России. И в предварительном, и в финальном забегах он показал одинаковый результат - 10,43 секунды. На одну сотую отстал от него «серебряный» призер москвич Павел Вручинский - 10,44, а замкнул тройку призеров Дмитрий Лопин из Новороссийска - 10,47.

Отметим, что Огарков выигрывает уже вторые престижные соревнования подряд. Две недели назад на том же стадионе «Метеор» в Жуковском он победил в Мемориале братьев Знаменских с результатом 10,44.

Другие представители липецкой «королевы спорта» на пьедестал Кубка России не попали. Близка к успеху была Светлана Симакова (Киреева), которая в беге на 1500 метров у женщина заняла 4-е место с результатом 4 минуты 15,92 секунды. Победила здесь Елена Мурашова из Вологды - 4.10,41.



Яна Глотова стала 4-й на 400-метровке - 53,31, а выиграла забег Екатерина Реньжина (Москва/Тульская обл.) - 51,67.

20-летний липецкий прыгун в высоту Алексей Ефанов занял 10-е место, «взлетев» на 2 метра и 10 сантиметров. Сильнейшим стал олимпийский чемпион Лондона-2012 москвич Иван Ухов - 2 метра 26 сантиметров.



Фото ВФЛА.

