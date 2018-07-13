Общество

44 минуты назад

В Липецкой области растет число случаев клещевого боррелиоза

8 250
#Клещи #боррелиоз #укусы
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В Липецкой области растет число случаев клещевого боррелиоза

Клещи в этом году кусают липчан особенно часто.

Клещи в Липецкой области в этом году бьют все рекорды. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, за неделю к медикам с жалобами на укусы переносчиков опасных заболеваний обратились 314 человек.

По состоянию на 12 июля, клещи укусили уже 2 366 человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее. На аналогичный период 2017 года было 2 922 пострадавших.

Треть укушенных составляют дети - 1 413 человек.

На 12 июня исследованы 3 082 клеща, снятых с населения (от 70,6% обратившихся), из них 15,2% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, 3,2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

В этом году зарегистрировано уже 18 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), при котором может быть поражена центральная нервная система человека и внутренние органы, включая сердце. Все факты заболевания связаны с несвоевременным обращением укушенных клещами к медикам.

Фото apec2012.ru

8 250
#Клещи #боррелиоз #укусы
1

Комментарии (8)

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Гость

3 минуты назад
Да, действительно хотим быть впереди планеты всей. Рапортуем на раз о благосостоянии жителей.
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гость весне

6 минут назад
Гость. Согласен, еще и все правительство.
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ВЕСНА

10 минут назад
На своём рабочем месте- центральный рынок г. Липецка. Что-то про Артурчика ничего не накропала !
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Господи,

14 минут назад
МОТЯ, ну где Вы этот бред собираете?!
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кибальчиш

16 минут назад
путинская медицина делает "мощный" рывок , через пять лет появятся высококлассные врачи (из каких мест они выпрыгнут непонятно ), благосостояние просто взлетит на пятое место международного уровня (от страха на верное), нам ничего не страшно с ВЕЛИКИМ ПУТИНЫМ !!!!! , не бойся " ребя " , от боррелиоза не умрёте , умрёте от голода !!!!
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ВЕСНА

19 минут назад
Всё факты заболеваний связаны с абсолютным бездействием местных властей!!!
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Мотя

23 минуты назад
В связи с квантовым переходом будут активироваться не только клещи, но и змеи. Вернутся тараканы! Они ушли от излучения могильниками, но постепенно выходят. Кстати, обнаружена новая половая инфекция, которую никакие лекарства не берут!
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Да

29 минут назад
На обработку денег нет но день города разрушенного загаженного с многочисленными порывами коммуникаций отмечаем неделю как не противно праздник в грязном доме
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