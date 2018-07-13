В Липецкой области растет число случаев клещевого боррелиоза

Клещи в этом году кусают липчан особенно часто.

Клещи в Липецкой области в этом году бьют все рекорды. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, за неделю к медикам с жалобами на укусы переносчиков опасных заболеваний обратились 314 человек.

По состоянию на 12 июля, клещи укусили уже 2 366 человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее. На аналогичный период 2017 года было 2 922 пострадавших.

Треть укушенных составляют дети - 1 413 человек.

На 12 июня исследованы 3 082 клеща, снятых с населения (от 70,6% обратившихся), из них 15,2% инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза, 3,2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

В этом году зарегистрировано уже 18 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), при котором может быть поражена центральная нервная система человека и внутренние органы, включая сердце. Все факты заболевания связаны с несвоевременным обращением укушенных клещами к медикам.



Фото apec2012.ru

