Происшествия

55 минут назад

В Грязях обокрали спящего мужчину

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#кража #аккумулятор #друзья
В Грязях обокрали спящего мужчину

Приятель своровал его аккумулятор.

Мировой судья СУ №4 Грязинского района рассмотрел уголовное дело по обвинению местного безработного жителя в краже. Мужчина не отрицал своей вины в воровстве.

Как установил суд, грязинец обокрал своего приятеля. Двое мужчин пришли к общему приятелю выпить. Хозяин квартиры и один из гостей вскоре уснули, а третий, набравшийся вместе со спиртным храбрости, решил совершить преступление. Его выбор пал на аккумулятор «Варта» стоимостью 2 893 рубля. Мужчина забрал его и ушёл.

Хоть ущерб и оказался значительным ля владельца аккумулятора, он все же простил приятеля. В суде потерпевший отозвал претензии, так как подсудимый возместил ему моральный и материальный вред. Суд прекратил дело из-за примирения сторон. «Варта» вернулась владельцу.
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#кража #аккумулятор #друзья

Комментарии (2)

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Саймон

32 минуты назад
Могли бы вдуть ему спящему. Ходил бы и говорил- нет у меня больше друзей
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ахах

36 минут назад
это не Пенкин был случаем?
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