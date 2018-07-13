В Грязях обокрали спящего мужчину

Приятель своровал его аккумулятор.

Мировой судья СУ №4 Грязинского района рассмотрел уголовное дело по обвинению местного безработного жителя в краже. Мужчина не отрицал своей вины в воровстве.



Как установил суд, грязинец обокрал своего приятеля. Двое мужчин пришли к общему приятелю выпить. Хозяин квартиры и один из гостей вскоре уснули, а третий, набравшийся вместе со спиртным храбрости, решил совершить преступление. Его выбор пал на аккумулятор «Варта» стоимостью 2 893 рубля. Мужчина забрал его и ушёл.



Хоть ущерб и оказался значительным ля владельца аккумулятора, он все же простил приятеля. В суде потерпевший отозвал претензии, так как подсудимый возместил ему моральный и материальный вред. Суд прекратил дело из-за примирения сторон. «Варта» вернулась владельцу.