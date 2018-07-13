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В Липецке исчезла девушка с татуировками

12 1530
#пропавшие без вести
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В Липецке исчезла девушка с татуировками

О Нине Койновой нет известий с 6 июля.

В Липецке исчезла 21-летняя девушка. Как сообщает региональное отделение поискового движения «Лиза Алерт», Нина Койнова не дает знать о себе с 6 июля.

Приметы Нины Койновой: рост 163 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза, стрижка каре и татуировки. Нина была одета в бежевый вязаный свитер, светло-голубые джинсы, черные кроссовки. При себе у нее была черная сумка.

Всех, кто обладает информацией о Нине, просят сообщить эти сведения в полицию или волонтерам.
12 1530
#пропавшие без вести
1

Комментарии (12)

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Александр

5 минут назад
Гость, согласитесь, если человек добровольно да ещё за денги уродует свое тело, у него есть какие то проблемы с головой
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28

6 минут назад
Татуиранная - значит гулящая
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Гость

13 минут назад
бухающие, курящие, просто тупые быдло-жители Пипецка-это нормально. Но если на ком-то мимо проходящем красивые художественные татуировки- ай ай ай, как же так. Надо человеком быть прежде всего. С тату или без-не важно. А эти комментирующие быдланы такие молодцы, ума нет,зато без тату. Смех. Прям татуировки это величайший порок. Лошары вы комментаторы
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Скелет

22 минуты назад
Разрисованых долго не держат попльзуют иподкинут. ТАКОЕ ДОБРО НИКОМУ НЕ НУЖНО
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Мотя

28 минут назад
В связи с КВАНТОВЫМ ПЕРЕХОДОМ я не советую вам быть на авиашоу. Ибо физические свойства керосина и психофизиологические -летчиков изменились! Летчики- это люди, у которых возможны кратковременные потери памяти и сознания. Одно дело, когда автомобиль внезапно врезается в ограждение, другое- если вам на голову рухнет самолет
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ввв

32 минуты назад
девушка с татухами, успокойтесь, такие обычно загуливают, натрахается и придет домой!
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Клюв

34 минуты назад
Ипут как свинью, узбеки за гаражами за пакет доширака
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моте

36 минут назад
Член сосал а?
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а сразу написать,нельзя?

39 минут назад
Мотя,
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Лэся Ахтунг

42 минуты назад
А татуировки на стрижке каре? Мощная примета.
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