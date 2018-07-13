В Липецке исчезла девушка с татуировками

О Нине Койновой нет известий с 6 июля.

В Липецке исчезла 21-летняя девушка. Как сообщает региональное отделение поискового движения «Лиза Алерт», Нина Койнова не дает знать о себе с 6 июля.



Приметы Нины Койновой: рост 163 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза, стрижка каре и татуировки. Нина была одета в бежевый вязаный свитер, светло-голубые джинсы, черные кроссовки. При себе у нее была черная сумка.



Всех, кто обладает информацией о Нине, просят сообщить эти сведения в полицию или волонтерам.