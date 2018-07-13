Портреты лучших по профессии в День города появились на Доске почета «Трудовая слава Липецка»

Сегодня по традиции, в День города, в Липецке у центрального входа в Быханов сад была обновлена Доска почета «Трудовая слава Липецка».

На Доске почета - портреты и имена 15 горожан. Эти представители различных профессий по мнению руководства мэрии внесли значительный вклад в развитие областного центра.



Чести были удостоены слесарь механосборочных работ липецкого завода «Гидромаш» Павел Антипов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии «Липецкой областной клинической больницы» Александр Залесный, производитель работ завода «Импульс» Роман Власов, администратор торгового зала общества с ограниченной ответственностью «Липка» Ирина Лямина, директор спортивной школы олимпийского резерва №5 Владимир Непомнящий, председатель липецкой областной организации Профсоюз работников культуры РФ Клавдия Копенкина, разливщик стали новолипецкого металлургического комбината Иван Пузиков, приготовитель растворов и масс кирпичного цеха «Липецкого силикатного завода» Вера Родина, воспитатель детского сада № 138 Вера Смольянинова, водитель автобуса «Липецких автобусных линий» Виктор Торшин, художественный руководитель Липецкого Дома музыки Наталья Сосновская, начальник станции по переработке твердых коммунальных отходов «ЭкоПром-Липецк» Игорь Хоперский, учитель гимназии №12 Виктория Чернышева, электромонтёр акционерного общества «ЛГЭК» Александр Шарапов и монтажник СУ-11 «Липецкстрой-Л» Сергей Яриков.



Награждение состоялось сегодня. Всем тем, кто попал на Доску почета, губернатор Олег Клролев, глава Липецка Сергей Иванов и спикер горсовета Игорь Тиньков вручили соответствующие свидетельства и памятные знаки «Липецк - город мастеров», а также денежные премии.



Кстати, в департамент экономического развития администрации Липецка в этом году поступило от предприятий и организаций более 30 кандидатур для занесения на Доску почета. Самых достойных выбрали на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений - учитывали заслуги работников, их вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, отношение к служебным обязанностям.





