Общество

25 минут назад

Центральная часть улицы Первомайской открыта для движения

8 399
#День города
Центральная часть улицы Первомайской открыта для движения

В День города мэрия сделала подарок липчанам.

Вчера GOROD48 сообщил, что на улице Первомайской начались работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Также было опубликовано обещание первого вице-мэра Липецка Дмитрия Аверова, что рано утром 13 июля центральный участок этой улицы будет открыт для движения (дорогу перекрывали на три дня). И чиновник слово сдержал.

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Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, всю ночь на участке улицы Первомайской между улицами Горького и Фрунзе работали несколько единиц техники. С ее помощью было уложено 1200 тонн асфальта марки ЩМА (он чуть дороже обычного, но более износостоек) на площади в 7,5 тысяч кв. м.

Сегодня этот участок улицы Первомайской станет одним из самых востребованных в рамках празднования Дня города, так как соединил благоустроенный несколькими днями ранее сквер по улице Ворошилова с обновленным стадионом «Металлург», где сегодня в 16.00 ждут 10 тысяч зрителей на футбольный матч между ветеранской сборной Липецка и сборной звезд российского футбола.
8 399
#День города

Комментарии (8)

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Аукционы всякие нужны

9 минут назад
Аукцион на 38 миллионов по ремонту 34-х придомовых территории и обустройство фонтана в центральном сквере получил племянник Джлавяна, вольский единственный и неповторимый специалист по дорожной деятельности Хачик Размикович Симонян и его фирма ООО «Спецстрой».
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А что , нельзя ?

10 минут назад
Ремонт дорожного полотна по ул. Коммунистическая от ул. Володарского до ул. Одесская в МО г. Вольск будет выполнять ООО «Автотрасса» входящая в семейный бизнес Арарата Гарниковича Киракосян. Также определен победитель аукциона на «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вольского муниципального района» куда входит ремонт автоподъездов к селам Тепловка и Девичьи Горки - единственным участником и победителем стала вольская фирма «СПЕЦСТРОЙ». Сумма предложенная победителем не указана, получается что заявленные чиновниками 9 миллионов 579 тысяч 500 рублей достанутся «победителю». Руководит ООО «Спецстрой» представитель другого клана - Симонян Хачик Размикович
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ЛОЖЬ

12 минут назад
Еще один вопрос общественника касался ремонта дорог. «Те дороги, которые делал Гагик Киракосян (руководитель фирмы «Автотрасса» из Вольска, участник праймериз «ЕР» - Авт.), все стоят, те, которые делали в Саратове, уже в плохом состоянии», - сказал Александр Ландо. Министр ответил, что все недоработки будут ликвидированы подрядчиками.
ответить

и в Саратове

12 минут назад
Электронный аукцион № 0360200054017000039 на Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Елшанка-Поповка-Старая Лебежайка" на участках км 6+900-км 8+900, км 17+660-км 20+660 в Хвалынском районе Саратовской области на сумму 31 511 042.00 рубля выиграла ООО «Дорожно-строительное управление -64», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мхитаряна Андраника Суриковича,
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По Всей России

13 минут назад
Ольга, Директор дорожной компании ООО "Автотрасса", депутат Саратовской областной думы от г. Балаково Гагик Араратович Киракосян предоставил сведения о доходах за 2017 год в размере 29 миллионов 791 тысяч 843 рубля 54 копейки. В прошлом году во время предвыборной кампании руководитель вольской "Автотрассы" предоставил сведения о доходах за 2016 год в размере 13,938 млн рублей. Исходя из этого видно зарплата Гагика Араратовича Киракосян удвоилась. ответить
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Дорожник

13 минут назад
С утра ехал (в 8 час. 15 мин.), было перекрыто!?!
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Ольга

14 минут назад
Хоть ставки ставь, сколько он пролежит? Как не дождь, так асфальт тает. А тут, спали, спали и за ночь навалили.
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Витек

16 минут назад
К февралю 2019 года уплывет весь асфальт. Машины стояли с остывшим асфальтом, технология нарушена полностью.
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