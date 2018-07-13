Общество
25 минут назад
Центральная часть улицы Первомайской открыта для движения
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В День города мэрия сделала подарок липчанам.
Вчера GOROD48 сообщил, что на улице Первомайской начались работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Также было опубликовано обещание первого вице-мэра Липецка Дмитрия Аверова, что рано утром 13 июля центральный участок этой улицы будет открыт для движения (дорогу перекрывали на три дня). И чиновник слово сдержал.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, всю ночь на участке улицы Первомайской между улицами Горького и Фрунзе работали несколько единиц техники. С ее помощью было уложено 1200 тонн асфальта марки ЩМА (он чуть дороже обычного, но более износостоек) на площади в 7,5 тысяч кв. м.
Сегодня этот участок улицы Первомайской станет одним из самых востребованных в рамках празднования Дня города, так как соединил благоустроенный несколькими днями ранее сквер по улице Ворошилова с обновленным стадионом «Металлург», где сегодня в 16.00 ждут 10 тысяч зрителей на футбольный матч между ветеранской сборной Липецка и сборной звезд российского футбола.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, всю ночь на участке улицы Первомайской между улицами Горького и Фрунзе работали несколько единиц техники. С ее помощью было уложено 1200 тонн асфальта марки ЩМА (он чуть дороже обычного, но более износостоек) на площади в 7,5 тысяч кв. м.
Сегодня этот участок улицы Первомайской станет одним из самых востребованных в рамках празднования Дня города, так как соединил благоустроенный несколькими днями ранее сквер по улице Ворошилова с обновленным стадионом «Металлург», где сегодня в 16.00 ждут 10 тысяч зрителей на футбольный матч между ветеранской сборной Липецка и сборной звезд российского футбола.
8 399
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