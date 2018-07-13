Общество

сегодня, 08:06

На трассе «Дон» столкнулись «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа»

1258
#авария #ДТП
На трассе «Дон» столкнулись «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа»

Спасатели сообщают о пострадавшем.

Сегодня около шести утра на 350 километре трассы «Дон» в Становлянском районе Липецкой области столкнулись автомобили  «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа».

Ликвидацией последствия аварии занимались спасатели. По данным ГУ  МЧС РФ по Липецкой области, в аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко».


1258
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Центральная часть улицы Первомайской открыта для движения
#День города
8
Центральная часть улицы Первомайской открыта для движения

23 минуты назад

Общество
Процедуру банкротства начали всего 2,55% липчан — потенциальных банкротов
#банкротство
4
Процедуру банкротства начали всего 2,55% липчан — потенциальных банкротов

вчера, 17:36

Общество
Минстрой рассчитал цену квадрата жилья для Липецкой области на III квартал
#минстрой
4
Минстрой рассчитал цену квадрата жилья для Липецкой области на III квартал

вчера, 17:17

Общество
Улица Первомайская откроется для движения уже завтра
#благоустройство #транспорт
32
Улица Первомайская откроется для движения уже завтра

вчера, 17:13

Общество
В Липецкой области сухо и до +30
#жара
3
В Липецкой области сухо и до +30

вчера, 17:04

Общество
За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера
#спасатели #День города
24
За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера

вчера, 16:49

Общество