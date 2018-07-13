На трассе «Дон» столкнулись «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа»

Спасатели сообщают о пострадавшем.

Сегодня около шести утра на 350 километре трассы «Дон» в Становлянском районе Липецкой области столкнулись автомобили «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа».



Ликвидацией последствия аварии занимались спасатели. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко».





