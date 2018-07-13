Общество
сегодня, 08:06
На трассе «Дон» столкнулись «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа»
Спасатели сообщают о пострадавшем.
Сегодня около шести утра на 350 километре трассы «Дон» в Становлянском районе Липецкой области столкнулись автомобили «Мерседес», «Лада Гранта» и «Киа».
Ликвидацией последствия аварии занимались спасатели. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко».
Ликвидацией последствия аварии занимались спасатели. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в аварии есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко».