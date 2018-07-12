Долги россиян за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей

В I квартале этого года долги за ЖКХ в России выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. По данным Росстата, они составили 1,4 трлн рублей.



В Национальном бюро кредитных историй газете «Известия» сообщили, что средний размер задолженности находится на уровне 46 тыс. рублей.

При этом эксперты отмечают, что среди должников не только малообеспеченные граждане, но также владельцы квартир в новостройках и богатые люди, которые откладывают оплату на потом.

Специалисты поясняют, что ситуация может измениться, когда начнет действовать подписанный президентом РФ закон о прямых расчетах граждан с ресурсоснабжающими организациями.

Документ призван убрать посредника в виде управляющей компании, чтобы снизить задолженность перед поставщиками ресурсов.

В то же время эксперты отмечают, что если произойдет повышение НДС с 18% до 20%, то скорее всего из-за убытков поставщиков вырастут и долги в ЖКХ. Решением в этом случае может стать повышение тарифов за ЖКУ.