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Самозанятые будут оплачивать налог и медстраховку с 2019 года

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#налоги

С 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки, куда войдут налог и страховые взносы. Перечисления будут производиться в Фонд ОМС. 

Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития.

Минфин ориентируется на работников, которые зарабатывают для себя более 800 тыс. рублей ежемесячно при условии работы 12 месяцев в году без отпуска. Сбор составит 3% при оказании услуг физическому лицу и 6% — юридическому.

Предполагается, что с профессионального дохода физлиц, которые не имеют наемных работников, будет взиматься автоматизированный сбор с помощью мобильного приложения.

Для потребителей услуг самозанятых готовится госпрограмма лояльности, которая предполагает несколько вариантов: налоговый вычет или баллы, которые можно будет реализовать для погашения обязательств. Гражданам придется требовать у самозанятых чеки за оказание услуг.

Введение платежа зафиксировано в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», порядок перечислений согласован с налоговой службой. Пилотный проект по применению налогового режима пройдет в отдельных регионах в течение пяти лет. 


205
#налоги

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