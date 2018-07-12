Минстрой рассчитал цену квадрата жилья для Липецкой области на III квартал

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года. Для Липецкой области цену «квадрата» определили в 33 106 рублей — как и во II квартале, сообщается в приказе ведомства.

Самая высокая стоимость остается в Москве — 91 670 рублей. Вторым по цене выплаты за квадрат жилья стал Санкт-Петербург (71 053 рубля), в тройку вошла также Сахалинская область (66 539 рублей).

Самая недорогая недвижимость остается в Кабардино-Балкарии (28 381 рублей), Ставропольском крае (29 239 рублей), Дагестане (29 665 рублей) и Адыгее (29 680 рублей).

Показатели Минстроя как правило отличаются от цен, по которым идут сделки купли-продажи жилья на рынке. Они применяются для расчета размеров соцвыплат, предоставляемых гражданам на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета.



