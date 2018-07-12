Акционеры «Гидропривода» одобрили открытие кредитной линии на 20 млн. рублей

20 млн. рублей планируется привлечь на пополнение оборотных средств.

Акционеры ОАО «Гидропривод» на внеочередном общем собрании одобрили крупную сделку — открытие возобновляемой кредитной линии ПАО «Липецккомбанка» с максимальным лимитом задолженности 20 млн. рублей, говорится в официальном сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Кредитная линия на пополнение оборотных средств предприятия предоставляется на 36 месяцев, максимальный срок транша - 12 месяцев. Процентная ставка по кредиту составит 10%.

Кроме того, собрание акционеров компании одобрило сделку последующего залога имущества и готовой продукции предприятия между сторонами. Залог призван обеспечить обязательства ОАО «Гидропривод» по данному кредиту. В числе условий сделки — заложенное имущество остается у компании-залогодателя, не допускается последующий залог, передача его в аренду или безвозмездное пользование, иное обременение предмета залога без письменного согласия организации-залогодержателя, отмечается в сообщении.

Согласно годовому отчету прошлой год стал для ОАО «Гидропривод» результативным как по производственной так и в финансовой деятельности. Показатели производственной деятельности улучшены. Рост объемов товарной продукции составил 106,8 %. Производство производимой продукции в натуральных показателях увеличилось почти по всей выпускаемой номенклатуре. Выручка от продажи продукции увеличилась на 3,9 % и составила 342 530 тыс. рублей. Прибыль от продаж составила 23 856 тыс. рублей против 15 504 тыс. рублей годом ранее.