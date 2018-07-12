Общество

49 минут назад

За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера

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#спасатели #День города
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За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера

Мониторить лесопожарную обстановку и паводковую ситуацию, а также следить за безопасностью горожан во время массовых мероприятий городские спасатели теперь будут и с помощью квадрокоптера. В городском управлении ГО и ЧС приобрели беспилотник марки DJI Phantom 4 pro+ .

По словам специалистов, эту модель выбрали из расчета соотношения цены и качества. Аппарат способен совершить полет протяженностью в 7 км и продолжительностью 30 минут. Одно из преимуществ – наличие пульта со встроенным экраном.  В числе полезных функций «сопровождение объекта».  Также квадрокоптер может совершить полет по заданным точкам, при этом он учитывает все препятствия и помехи и самостоятельно рассчитывает возможность выполнения того или иного маршрута.

Тестировали новинку на базе управления по делам ГО и ЧС и в районе пусковых объектов этого года. Однако  масштабные испытания беспилотник ждут уже завтра. Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, с помощью квадрокоптера будут снимать массовые мероприятия, посвященные Дню города. Это поможет не только получить красивые кадры праздника, но и в непрерывном режиме следить за окружающей обстановкой.

После Дня города спасатели будут применять летательный аппарат во время патрулирования Силикатных озер с целью контроля за соблюдением требований особого противопожарного режима с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



 


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#спасатели #День города
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Комментарии (2)

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Житель

1 минуту назад
Что это? На фото посередине.
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