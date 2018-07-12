Гибель мотоциклиста попала на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием мотоцикла и LADA Kalina в Кемерове.

Как сообщает VSE42.RU,9 июля в Кемерово на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Января столкнулись автомобиль LADA Kalina и мотоцикл. В результате аварии водитель погиб мотоциклист, его пассажир получил травмы.

Смертельное столкновение записала камера наблюдения. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как водитель легкового автомобиля решает развернуться на перекрестке и в этот момент на большой скорости в него врезается мотоцикл.

По предварительной версии ГИБДД, в аварии виноват водитель машины.



