Происшествия

сегодня, 15:10

Лебедянец избил друзей кувалдой и шваброй

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#кувалда #швабра #суд
Лебедянец избил друзей кувалдой и шваброй

Приятели простили мужчину.

Мировой судья СУ №2 Лебедянского района рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в населении легкого вреда здоровью. Житель Липецкой области избил двух своих приятелей.

Как установил суд, вечером 10 ноября 2017 годы трое приятелей выпивали. В ходе банкета возникла ссора. Подсудимый решил воспользоваться в споре весомыми аргументами. Одному своему приятелю мужчина зарядил в лоб кувалдой, а второго побил шваброй. У пострадавших врачи диагностировали травмы головы, причинившие легкий вред здоровью.

Несмотря на то, что сначала мужчины не смогли урегулировать свои разногласия, к суду конфликт был исчерпан. Потерпевшие ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд удовлетворил заявление и прекратил дело из-за примирения сторон.

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#кувалда #швабра #суд

Комментарии (4)

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Светлана Тюрина

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ЕСЛИ

сегодня, 16:07
10ноября то это менты.
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Сильный Бобик

сегодня, 15:50
Это ж какая мощь лебедянская должна быть, чтоб так кувалдой махать????
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Animal planet

сегодня, 15:50
Из жизни насекомых.
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