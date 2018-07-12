Лебедянец избил друзей кувалдой и шваброй

Приятели простили мужчину.

Мировой судья СУ №2 Лебедянского района рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в населении легкого вреда здоровью. Житель Липецкой области избил двух своих приятелей.Как установил суд, вечером 10 ноября 2017 годы трое приятелей выпивали. В ходе банкета возникла ссора. Подсудимый решил воспользоваться в споре весомыми аргументами. Одному своему приятелю мужчина зарядил в лоб кувалдой, а второго побил шваброй. У пострадавших врачи диагностировали травмы головы, причинившие легкий вред здоровью.Несмотря на то, что сначала мужчины не смогли урегулировать свои разногласия, к суду конфликт был исчерпан. Потерпевшие ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд удовлетворил заявление и прекратил дело из-за примирения сторон.