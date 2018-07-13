Внимание, управленцы Липецка!

24 июля консультант и бизнес-тренер Александр Фридман проведет свой второй семинар “ Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента ” для руководителей Липецка.





Часть того, что ждет вас на семинаре:

У Александра 25 лет опыта работы консультантом по-бизнесу и более 150 реализованных проектов! Технологии и инструменты которые испытаны на практике и действительно работают.

Постоянные участники семинаров Александра Фридмана: Сбербанк, Ростелеком, Совкомбанк, Норильский никель и др.

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