Бизнес

25 минут назад

Внимание, управленцы Липецка!

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#китмедиа #ФридманЛипецк
Внимание, управленцы Липецка!

24 июля консультант и бизнес-тренер Александр Фридман проведет свой второй семинар “ Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента” для руководителей Липецка.

Если вы убеждены, что у вас слишком много работы и слишком мало времени, этот семинар для вас!

На нем, вы узнайте, как выйти из режима “пожар в курятнике”.
Часть того, что ждет вас на семинаре:
- основы технологии планирования для управленца;
- методы выбора наиболее срочных и важных работ с учетом всех ведущихся проектов;
- программу выбора и распределения времени для оптимального выполнения задач;
- методы уменьшения вредного влияния окружающей среды;
- дополнительные возможности для получения положительной энергии и удовольствия от работы;
- системность, технологичность и комплексный подход.
У Александра 25 лет опыта работы консультантом по-бизнесу и более 150 реализованных проектов! Технологии и инструменты которые испытаны на практике и действительно работают.
Постоянные участники семинаров Александра Фридмана: Сбербанк, Ростелеком, Совкомбанк, Норильский никель и др.
Узнайте подробности на сайте мероприятия.

Организатор события агентство решений Кит Медиа
#китмедиа #ФридманЛипецк

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186
#китмедиа #ФридманЛипецк

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