25 минут назад
Внимание, управленцы Липецка!
24 июля консультант и бизнес-тренер Александр Фридман проведет свой второй семинар “ Вы или ХАОС: профессиональное планирование для регулярного менеджмента” для руководителей Липецка.
- методы выбора наиболее срочных и важных работ с учетом всех ведущихся проектов;
- программу выбора и распределения времени для оптимального выполнения задач;
- методы уменьшения вредного влияния окружающей среды;
- дополнительные возможности для получения положительной энергии и удовольствия от работы;
- системность, технологичность и комплексный подход.
Организатор события агентство решений Кит Медиа