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сегодня, 11:56

Первоклашкам из больших семей подарят ранцы

17 951
#портфель #многодетные семьи #подарок
Первоклашкам из больших семей подарят ранцы

Администрация Задонского района продолжает добрую традицию.

100 школьных портфелей намерено приобрести через площадку госзакупок администрация Задонского района. Такие презенты к Дню знаний уже стали для местных жителей доброй традицией, сообщили GOROD48 в аппарате заказчика.

- Такие тематические подарки для первоклашек из многодетных семей — для нас традиция. Вначале среди первоклассников было всего по 50 ребят из многодетных семей, потом их число возросло до 75. Все первоклашки проживают на территории Задонского района. Такие подарки для них — часть программы района по народосбережению, - уточнила заместитель главы администрации Задонского района Елена Дёшина.

На 100 портфелей — покупают с запасом - потратят порядка 145 817 рублей. К выбору полезных подарков заказчик отнесся ответственно. Предусмотрено, что портфели будут с дышащей ортопедической спинкой, он должен быть изготовлен из специальной водонепроницаемой ткани, иметь мягкие уплотненные лямки, на лямках и переднем кармане портфеля обязательно наличие светоотражающих элементов. Ранец современного дизайна должен быть изготовлен из высококачественных материалов, подходить как мальчикам, так и девочкам.

Вручить портфели детям собираются еще до линейки. 
17 951
#портфель #многодетные семьи #подарок

Комментарии (17)

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Елена

9 минут назад
Animal planet, Сами рожали,сами пусть и кормят! Да,всем на на Дио отребье наплевать! Задрали уже! Их что кто заставлял?? Если они сами своих детей не любят,нам то что до них?
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Animal planet

сегодня, 16:02
А что же, сам ты уродец,а они нищии,многодетные семьи на которых наплевать их великой стране которая тратид деньги на что угодно лишь бы не на свой народ. Отдыхай,кури бамбук.
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ded

сегодня, 15:46
ранцы подарят ... а на всё остальное возьмёте кредит
ответить

И правильно делают.

сегодня, 14:38
Едераст, или по твоему лучше наплодить нищету и побираться?И детей к этому * ?
ответить

Несчастные дети!

сегодня, 14:37
Многодетные родители,как живодёры!Огромное спасибо моим родителям,что имели мозги и ее плодились как дворняги.
ответить

Едераст

сегодня, 14:23
А мы своим детям дарим яхты
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Катя

сегодня, 13:46
ALEX, А что ещё то????????У них родители есть! Нормальным людям вообще никто помощи не оказывает За свой счёт всё,так ещё и за этих платим.
ответить

Они считают

сегодня, 13:43
Светлана, что мы должны ещё больше отщипнуть от своих детей в пользу попрошаек.
ответить

А что же

сегодня, 13:42
Animal planet, этих уродцев на полное обеспечение что ли взять? может кто из рожают , наконец то примут участие в их содержании? Разве им ктотоо вообще должен? побирушки , блин
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Гость

сегодня, 13:41
http://s.aliexpress.com/vEN3q6fq зайдите по этой ссылке и тоже можно получить школьные принадлежности, но только нужно ответить правильно на10 вопросов. Участие бесплатное. Лучшие будут выбраны в команду знатоков ("что?где?когда?")
ответить
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