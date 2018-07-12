Первоклашкам из больших семей подарят ранцы

Администрация Задонского района продолжает добрую традицию.

100 школьных портфелей намерено приобрести через площадку госзакупок администрация Задонского района. Такие презенты к Дню знаний уже стали для местных жителей доброй традицией, сообщили GOROD48 в аппарате заказчика.



- Такие тематические подарки для первоклашек из многодетных семей — для нас традиция. Вначале среди первоклассников было всего по 50 ребят из многодетных семей, потом их число возросло до 75. Все первоклашки проживают на территории Задонского района. Такие подарки для них — часть программы района по народосбережению, - уточнила заместитель главы администрации Задонского района Елена Дёшина.



На 100 портфелей — покупают с запасом - потратят порядка 145 817 рублей. К выбору полезных подарков заказчик отнесся ответственно. Предусмотрено, что портфели будут с дышащей ортопедической спинкой, он должен быть изготовлен из специальной водонепроницаемой ткани, иметь мягкие уплотненные лямки, на лямках и переднем кармане портфеля обязательно наличие светоотражающих элементов. Ранец современного дизайна должен быть изготовлен из высококачественных материалов, подходить как мальчикам, так и девочкам.



Вручить портфели детям собираются еще до линейки.

