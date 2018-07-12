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14 июля празднование Дня города изменит работу пассажирского транспорта

6 3162
#День города #транспорт
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14 июля празднование Дня города изменит работу пассажирского транспорта

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города и Дня металлурга, 14 июля в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:


для дополнительного транспортного сообщения с городской набережной с 10:30 до 15:00 будет организован временный маршрут по схеме «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского». На линии будут работать 2 автобуса;

в период ограничения движения транспорта на участке ул. Космонавтов от пл. Авиаторов до ул. Терешковой с 07:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) автобусы маршрутов №№ 22, 24А, 306, 322, 325, 345, 346 будут осуществлять движение по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ул. Гагарина – пл. Авиаторов - …», автобусы маршрута № 300 – по схеме «… - ул. Терешковой – ул. Гагарина – пл. Авиаторов»;

в период проведения праздничной программы на пл. Петра Великого с 17:00 до окончания мероприятий автобусы маршрута № 28 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по утвержденной схеме, в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира – ул. Неделина - …»; автобусы маршрутов №№ 27, 30, 308К, 330 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по схеме «… - пр-т Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская - …», в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира – ул. Неделина - …»; автобусы маршрутов №№ 22, 33, 306, 322, 325 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира –      ул. Неделина – ул. Фрунзе - …».

После окончания праздничных мероприятий движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.
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#День города #транспорт
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Комментарии (6)

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липчанка

сегодня, 14:48
оч классное будет авиашоу-сейчас смотрели генеральную репетицию -впечатляет!
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Ждем

сегодня, 14:12
Под угрозой отставок находятся в первую очередь губернаторы-старожилы, работающие на посту два и более сроков: Марина Ковтун (Мурманская область), Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Рустэм Хамитов (Башкортостан), Александр Жилкин (Астраханская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Сергей Аксенов (Крым), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).
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))))

сегодня, 14:12
Патриот, ты кто корольку и мэрзкому мэру? Сват или кум? Или ты и есть один из них?
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патриот

сегодня, 13:26
Я ГОРЖУСЬ НАШЕЙ АВИАЦИЕЙ,ПОЭТОМУ ИДЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ .ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЕМ ,ЗРЕЛИЩЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ,ОСОБЕННО ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИК ДУШИ!!!!
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Наташа

сегодня, 13:02
Не... в этом году не пойду. Уже на 9 мая сходили, спасибо! Да еще и ноги на раскопках переломаем. Нужно было вообще в этом году отменить ,это празднование, раз город, как после войны.
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777

сегодня, 12:47
Достали со своими дебильными самолетами. И со своим днем гавногорода!
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