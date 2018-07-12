14 июля празднование Дня города изменит работу пассажирского транспорта

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города и Дня металлурга, 14 июля в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:





для дополнительного транспортного сообщения с городской набережной с 10:30 до 15:00 будет организован временный маршрут по схеме «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского». На линии будут работать 2 автобуса;



в период ограничения движения транспорта на участке ул. Космонавтов от пл. Авиаторов до ул. Терешковой с 07:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) автобусы маршрутов №№ 22, 24А, 306, 322, 325, 345, 346 будут осуществлять движение по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ул. Гагарина – пл. Авиаторов - …», автобусы маршрута № 300 – по схеме «… - ул. Терешковой – ул. Гагарина – пл. Авиаторов»;



в период проведения праздничной программы на пл. Петра Великого с 17:00 до окончания мероприятий автобусы маршрута № 28 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по утвержденной схеме, в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира – ул. Неделина - …»; автобусы маршрутов №№ 27, 30, 308К, 330 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по схеме «… - пр-т Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская - …», в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира – ул. Неделина - …»; автобусы маршрутов №№ 22, 33, 306, 322, 325 будут осуществлять движение в направлении района НЛМК по утвержденным схемам, в обратном направлении по схеме «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. Фрунзе - …».



После окончания праздничных мероприятий движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.

