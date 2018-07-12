Общество

сегодня, 11:15

Общественник пожаловался в Липецкий горсовет на «идиотские отписки» из мэрии

11 2402
#Дороги #благоустройство
3
Общественник пожаловался в Липецкий горсовет на «идиотские отписки» из мэрии

Нервную реакцию Владимира Кострова вызвало состояние городской улично-дорожной сети.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты рассмотрели обращение общественника Владимира Кострова, пожаловавшегося на бездействие городской администрации в плане исполнения обязанностей по содержанию дорог Липецка в приемлемом состоянии.

Перечислив ряд нормативных актов, Владимир Костров резюмировал, что мэрия их игнорирует. В частности, чиновники не обращают внимания на обращения граждан, которые указывают им на брак в работе дорожных организаций, что негативно сказывается на аварийности. 

"Мы имеем массу доказательств систематического нарушения требований федеральных законов. Кроме угрозы безопасности участникам дорожного движения это бездействие наносит экономический ущерб бюджету Липецка, так как после обращения в МВД по фактам дорожных повреждений сотрудники ГИБДД возбуждают дела об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для юрлиц в сумме 100-300 тысяч рублей. И мы имеем десятки решений судов по этой статье каждый год!" - говорится в обращении.

Владимир Костров привёл свежий пример бездействия должностных лиц: два люка ливневой канализации оказались запутанными в асфальт на улице Катукова в 2016 году. Не смотря на обращение к главе Липецка, ничего не сделано для расчистки дождеприемников. В итоге один люк уже сам вылез из асфальта, а второй проявил свои контуры. Кроме того, на этой улице не устраняются многочисленные выбоины и ямы у ТЦ "Европа".

Депутаты решили рекомендовать мэрии учитывать обращения граждан при формировании планов дорожных ремонтов.


11 2402
#Дороги #благоустройство
3

Комментарии (11)

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чинуша третьего пошиба

55 минут назад
нам власть имущим нужно о себе и своей семье заботится но не о простолюдинах рабах
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Николай

сегодня, 16:27
Потому что в администрации города Липецк много идиотов, поэтому такие и отписки. Но некоторые не видят как и кто продолжает разваливать Липецк.
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ай-ай

сегодня, 16:07
Теперь будут услышат своих граждан и все огрехи исправят. Детский сад.
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Ждем

сегодня, 14:14
Под угрозой отставок находятся в первую очередь губернаторы-старожилы, работающие на посту два и более сроков: Марина Ковтун (Мурманская область), Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Рустэм Хамитов (Башкортостан), Александр Жилкин (Астраханская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Сергей Аксенов (Крым), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).
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Бормотухин

сегодня, 12:54
Бог в шельму метит
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Да действительно

сегодня, 12:50
"люди в кавычках" бабло отбивают а ты со своими вопросами
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три раза ХА

сегодня, 12:14
Успешный бизнес приходит во власть и превращает её в ... успешный бизнес!)))
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Нина

сегодня, 12:13
не мешайте им. они бабки пилят - им некогда
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История

сегодня, 11:46
...всё спелость в такой клубок (чиновники-подрядчики-прокуроры-судьи) и облеплено такими деньгами что разрешить это сможет только бунт , русский...
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взгляд

сегодня, 11:38
То есть,уборка по объемам и финансам сопоставима с Воронежем ,а по населению и площади города они тоже надо полагать,аналогичны.
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