Общество

22 минуты назад

Липчанин заработал на битом «Инфинити» 400 000 рублей

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#страховка #неустойка
Липчанин заработал на битом «Инфинити» 400 000 рублей

Страховщики просрочили выплату.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску жителя региона к СК «Росгосстрах». Индивидуальный предприниматель потребовал со страховщиков возмещения неустойки за медлительность.

Как указано в решении суда, ситуация берет начало в июне 2017 года. Тогда произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21099» и «Инфинити». Виновником аварии был признан мужчина за рулем отечественной машины. Владелец «Инфинити» обратился в СК «Росгосстрах» за выплатой страховки, но компания не торопилась удовлетворять требования автомобилиста и пеняла на то, что повреждения иномарки не сходятся с обстоятельствами ДТП. Добиться выплаты 240 000 рублей удалось только в декабре, причем — через суд. Вместе с этим суд установил за владельцем «Инфинити» право требования неустойки, его мужчина передал предпринимателю, который и подал на страховщиков в Арбитражный суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу истца. Страховую компанию обязали выплатить почти 400 000 рублей, 389 124 из которых — неустойка.
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#страховка #неустойка

Комментарии (2)

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indezit

5 минут назад
А для нас у них "нет полисов", "база не работает", "ххх не * #34;
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Не могу промолчать

11 минут назад
молодец. они обнаглели в конец. только придется налог заплатить с этих денег
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