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Олег Королев поблагодарил липчан в преддверии Дня города
Олег Королев высказал теплые слова в адрес горожан в Твиттере
Ко Дню Города липчане и его костяк-металлурги уверенно и горделиво творят Историю Города-труженика!Город и Комбинат-близнецы-братья! Ваша судьба-вести за собой!А впереди всегда трудно!Скоро 65 лет области! Если бы не Вы-она бы не состоялась! Спасибо за все! Удачи и счастья Вам!!!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 11 июля 2018 г.
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