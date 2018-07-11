Олег Королев поблагодарил липчан в преддверии Дня города

Ко Дню Города липчане и его костяк-металлурги уверенно и горделиво творят Историю Города-труженика!Город и Комбинат-близнецы-братья! Ваша судьба-вести за собой!А впереди всегда трудно!Скоро 65 лет области! Если бы не Вы-она бы не состоялась! Спасибо за все! Удачи и счастья Вам!!!