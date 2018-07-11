Общество

сегодня, 11:16

Олег Королев поблагодарил липчан в преддверии Дня города

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#Королев #Твиттер
Олег Королев поблагодарил липчан в преддверии Дня города

Олег Королев высказал теплые слова в адрес горожан в Твиттере

Сегодня глава Липецкой области в Твиттере поблагодарил горожан и металлургов:

426
#Королев #Твиттер

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