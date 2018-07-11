Мастер водоканала попался на мошенничестве с проверкой самовольных врезок

Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, мастер по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей и сооружений Комплекса «Елецкий» Филиала «Западный» областного государственного унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал», был обязан проводить мероприятия по борьбе с самовольными присоединениями к водопроводной сети и хищениями воды на территории Елецкого района.



Заведомо зная, что неправомочен проводить те же мероприятия на территории Становлянского района 28 мая в селе Пальна-Михайловка, он выявил самовольное присоединение частного дома к центральным системам холодного водоснабжения.



Представившись работником Комплекса «Становлянский» предприятия «Липецкий областной водоканал», он предложил хозяину дома заплатить ему за 15 000 рублей за молчание. Цифру взятки мастер набрал на сотовом телефоне и показал владельцу строения. Тот согласился и передал обвиняемому деньги.



Впоследствии факт мошенничества был выявлен, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).



Признав собранные по уголовному делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

