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В день 100-летия казни последнего российского императора в Усмани пройдет крестный ход

8 257
#крестный ход
В день 100-летия казни последнего российского императора в Усмани пройдет крестный ход

17 июля, в день 100-летия со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, в городе Усмани состоится крестный ход.

Молитвенное шествие начнется от Успенского и Богоявленского храмов города по завершении Божественной литургии.

В этот день в Усмани отмечается престольный праздник - нижний храм Богоявленской церкви освящен в честь Царственных страстотерпцев, сообщает Липецкая митрополия. 

Царская семья, дети Николая II, врач, горничная и камердинер, были расстреляны в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

8 257
#крестный ход

Комментарии (8)

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Пенсионер

6 минут назад
Поправка Ченгис Хана , кампютер бредит.
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Пенсионер

8 минут назад
Усмань это мангольское название . Так что лутше отмечайте день рождение Ченгиана он ваш предок.
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кумычок

11 минут назад
заходят короче в трактиръ Николай II с семьёй: Ольга, Мария, Николай, Александра, Анастасия, Алексей и Татьяна, а еще лейб-медик Е. С. Боткин, лейб-повар И. М. Харитонов, комнатная девушка А. С. Демидова, камердинер полковник А. Е. Трупп. а им короче говорят ахаха это не трактиръ это ТИРЪ ЭЩКЕРЕЕЕ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ПОДНИМАЙТЕ КРАСНЫЙ ФЛАГ ЩАС ФЛЕКС ЛЮТЫЙ БУДЕТ!!!11адын111
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Липчанин

16 минут назад
Какие могут быть почести кровавому царьку, отдавшего власть временному правительству и допустившего гражданскую войну!!!???
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Вот он

17 минут назад
Зомби апокалипсис)))))
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J

24 минуты назад
Он же отрекся от престола, какой же он имератор. Надоели уже с ним нянькаться.
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колхозник

26 минут назад
Одни лодыри и бездельники
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ДНР

54 минуты назад
Какие почести царю Николашке -кровавому.
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