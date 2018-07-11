В день 100-летия казни последнего российского императора в Усмани пройдет крестный ход

17 июля, в день 100-летия со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, в городе Усмани состоится крестный ход.

Молитвенное шествие начнется от Успенского и Богоявленского храмов города по завершении Божественной литургии.

В этот день в Усмани отмечается престольный праздник - нижний храм Богоявленской церкви освящен в честь Царственных страстотерпцев, сообщает Липецкая митрополия.

Царская семья, дети Николая II, врач, горничная и камердинер, были расстреляны в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.