Спорт

21 минуту назад

Лучший бомбардир предпочел «Металлург» чемпионату Англии (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #контракты
Лучший бомбардир предпочел «Металлург» чемпионату Англии (ФОТО)

Руслан Ахвледиани поможет клубу бороться за медали.

Только что в кабинете генерального директора ФК «Металлург» Антона Копышова свою подпись под контрактом с клубом поставил лучший бомбардир «сталеваров» прошлого сезона Руслан Ахвледиани. Срок соглашения рассчитан на один год.

Ахвледиани в чемпионате-2017/18 забил 10 мячей и в составе сборной Абхазии выступил в ConIFA чемпионате мира по футболу среди непризнанных государств, который прошел в Лондоне. После этого предложения на игрока посыпались с разных сторон. Одно из них было даже из команды одного из дивизионов чемпионата Англии.

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Но Руслан не зря всю карьеру провел в «Металлурге». Патриот красно-черного клуба решил никуда не уходить и помочь команде выполнить поставленную на сезон задачу – финишировать с «тройке» призеров.

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Вчера ближе к вечеру «Металлург» «переподписал» и «елецкую диаспору» нашего клуба: вратаря Михаила Алфимова, защитника Константина Титова, хавбека Сергея Белоусова, форварда Сергея Чернышова. Так же трудовые соглашения заключили молодые футболисты дубля вратарь Никита Зеленов и защитник Михаил Акиничев.

Сегодня планируется продление контракта и с «лимитчкиом» (т.е. молодым футболистом, которых на поле нужно выпускать не менее двух) опорным полузащитником Вениамином Баязовым. Он станет уже 16-м футболистом, у которого будет действовать контракт с «Металлургом».

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#Футбол #"Металлург" #контракты

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