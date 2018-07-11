Общество

27 минут назад

Улица Первомайская перекрыта

192
#благоустройство #транспорт
Улица Первомайская перекрыта

Движение по улице Первомайская (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Фрунзе) перекрыто. Выбирать альтернативный  маршрут автомобилистам придется с 24:00 часов 10 июля до 13 июля. 

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, объехать ремонтируемый участок можно по улице Советской. Полоса, выделенная для общественного транспорта, открыта и для личных автомобилей. Въезд на нее разрешен только с улицы Горького. Кроме того, по согласованию с управлением ГИБДД, временно разрешен поворот налево с улицы Неделина на улицу Фрунзе. 

В этот период к светофорным объектам, расположенным вдоль улицы Первомайская подведут кабель энергоснабжения, продолжится устройство канализационных колодцев и бордюрного камня. Кроме того, по словам руководителя структурного подразделения, планируется выполнить большую часть работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия. 

Улица Первомайская вошла в число городских объектов, которые приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего масштабный дорожный ремонт коснется 17 магистралей. На эти цели направят порядка около миллиарда рублей. 

192
#благоустройство #транспорт

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