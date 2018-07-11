Улица Первомайская перекрыта

Движение по улице Первомайская (от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Фрунзе) перекрыто. Выбирать альтернативный маршрут автомобилистам придется с 24:00 часов 10 июля до 13 июля.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, объехать ремонтируемый участок можно по улице Советской. Полоса, выделенная для общественного транспорта, открыта и для личных автомобилей. Въезд на нее разрешен только с улицы Горького. Кроме того, по согласованию с управлением ГИБДД, временно разрешен поворот налево с улицы Неделина на улицу Фрунзе.

В этот период к светофорным объектам, расположенным вдоль улицы Первомайская подведут кабель энергоснабжения, продолжится устройство канализационных колодцев и бордюрного камня. Кроме того, по словам руководителя структурного подразделения, планируется выполнить большую часть работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Улица Первомайская вошла в число городских объектов, которые приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего масштабный дорожный ремонт коснется 17 магистралей. На эти цели направят порядка около миллиарда рублей.