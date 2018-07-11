НЛМК приглашает липчан на спортивные праздники к Дню металлурга

НЛМК в преддверии Дня металлурга и Дня города организует несколько спортивных фестивалей для детей и взрослых. Они пройдут с 12 по 21 июля на различных городских площадках.

12 июля в 18-00 в парке Победы для детей от 3 до 15 лет НЛМК организует спортивный праздник с эстафетами и конкурсами. Самых ловких и быстрых участников ждут призы и подарки. После праздника – концерт танцевального и вокального коллективов.



13 июля в 16-00 на стадионе «Металлург» при поддержке НЛМК готовятся принять знаменитых в прошлом футболистов сборных СССР и России. С командой ветеранов липецкого «Металлурга» в товарищеском матче сразятся, в частности, Юрий Гаврилов, Сергей Горлукович, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Алексей Прудников, Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун и другие. В перерыве матча пройдет розыгрыш ценных призов, среди которых автомобиль Лада –Веста, а также бытовая техника. В развлекательной программе примут участие более 200 танцоров, цирковых артистов, спортсменов-велосипедистов.



14 июля с 10-00 на улице Космонавтов (в районе площади ДС «Звездный») пройдет супермарафон «Вместе мы – первые!». Все желающие - любители, профессионалы, дети и взрослые - смогут принять участие в забегах. Основные дистанции - 1 и 2 км. Регистрация на забеги начнется в 9-00. После марафона в 11-00 дадут старт полюбившимся липчанам по прошлому году супергонкам на кроватях. На улице Космонавтов в течение всего праздника будут открыты детский скалодром, огромные сумо-лабиринты, зона футбоулинга и другие спортивные активности. Каждый участник состязаний получит призы и подарки.



15 июля с 11-00 на Набережной пройдет семейный спортивный фестиваль. На один день эта улица превратится в настоящий Железный город, в котором герои сказки «Волшебник Изумрудного города» помогут ребятам и их родителям справиться со всеми испытаниями. В программе праздника веселые конкурсы, аттракционы, сюрпризы и подарки всем участникам.



Череда праздничных мероприятий НЛМК завершится 21 июля большим спортивным праздником в детском лагере «Прометей».



0+

