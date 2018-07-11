Общество

40 минут назад

На авиашоу в Липецке пустят специальные автобусы

3 795
#транспорт #изменение движения #День города
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На авиашоу в Липецке пустят специальные автобусы

Работа транспорта претерпит изменения.

Администрация Липецка сообщает о коррективах в работе городского транспорта 14 июля. Временные перемены связаны с празднованием Дня города в Липецке, в том числе - необходимости подвоза зрителей на Набережную, главную площадку авиашоу.

14 июля с 10:30 до 15:00 по маршруту «Центральный рынок — улица Неделина —  улица Воровского» будут следовать специальные автобусы, их задача — обслужить зрителей авиашоу. На линию выпустят две единицы транспорта, снял их с маршрутов №№ 8 и 33.

Кроме того, с 7 утра и ориентировочно до полудня будет закрыт участок дороги на улице Космонавтов, от площади Авиаторов до улицы Терешковой. Из-за этого меняется машрут движения серии автобусов. №№ 22,24а,306,322,325,345 и 346 будут следовать по улице Космонавтов на Терешковой и Гагарина и разворачиваться на площади Авиаторов. Автобусы №300 также пойдут через Терешковой и Гагарина на площадь Авиаторов, но далее будут следовать по привычному маршруту.

С 17 часов до окончания праздника на площади Петра Великого меняются маршруты десяти автобусов. №28 с района НЛМК будет уезжать на улицу Неделина; №№27,30,308к,330 в прямом направлении пойдут по участку проспект Победы — улица Неделина — улица Фрунзе — улица Октябрьская, в обратном — через улицу Неделина и площадь Победы. Автобусы №№22,33,306,322 и 325 с левого берега будут уходить на улицы Неделина и Фрунзе.
3 795
#транспорт #изменение движения #День города
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Комментарии (3)

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Нонка

5 минут назад
777, во сколько шоу?
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777

10 минут назад
Хоть в День города отправлять все автобусы №28 и №28а до Сырского люди снова столкнутся с проблемой остаться в чистом поле по среди ночи если №28 и №28а не повезут рудничных домой ведь они массово сядут в №28 от Пл Петра!!!
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Кар_даш

26 минут назад
Во сколько точно авиашоу?
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