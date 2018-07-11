На авиашоу в Липецке пустят специальные автобусы

Работа транспорта претерпит изменения.

Администрация Липецка сообщает о коррективах в работе городского транспорта 14 июля. Временные перемены связаны с празднованием Дня города в Липецке, в том числе - необходимости подвоза зрителей на Набережную, главную площадку авиашоу.



14 июля с 10:30 до 15:00 по маршруту «Центральный рынок — улица Неделина — улица Воровского» будут следовать специальные автобусы, их задача — обслужить зрителей авиашоу. На линию выпустят две единицы транспорта, снял их с маршрутов №№ 8 и 33.



Кроме того, с 7 утра и ориентировочно до полудня будет закрыт участок дороги на улице Космонавтов, от площади Авиаторов до улицы Терешковой. Из-за этого меняется машрут движения серии автобусов. №№ 22,24а,306,322,325,345 и 346 будут следовать по улице Космонавтов на Терешковой и Гагарина и разворачиваться на площади Авиаторов. Автобусы №300 также пойдут через Терешковой и Гагарина на площадь Авиаторов, но далее будут следовать по привычному маршруту.



С 17 часов до окончания праздника на площади Петра Великого меняются маршруты десяти автобусов. №28 с района НЛМК будет уезжать на улицу Неделина; №№27,30,308к,330 в прямом направлении пойдут по участку проспект Победы — улица Неделина — улица Фрунзе — улица Октябрьская, в обратном — через улицу Неделина и площадь Победы. Автобусы №№22,33,306,322 и 325 с левого берега будут уходить на улицы Неделина и Фрунзе.