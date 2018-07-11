Липчанку с доходом в 10 533 рубля признали банкротом

Зарплата не позволяет женщине погасить долги.

Арбитражный суд Липецкой области принял решение признать банкротом 42-летнюю трудоустроенную жительницу района Сырского Рудника в Липецке. Теперь женщине придется рассчитаться с кредиторами своим имуществом.



Как указано в решении суда, инициатором банкротства стала сама липчанка. Она в мае 2018 года заявила о том, что не может расплатиться с долгами. У женщина накопилось обязательств на 1,5 млн рублей. Погасить их она не может, так как зарплата женщины составляет всего 10 533 рубля. Недвижимость и транспорт на липчанку не оформлены. Суд признал женщину банкротом. На то, чтобы найти скрытое имущество липчанки и с его продажи погасить долги, у временного управляющего срок до конца ноября.



Напомним, жителей Липецкой области — потенциальных банкротов — с начала года стало меньше на 1,2%. Так, на начало января граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц было 7 120 человек, на 1 июля — 7034, сообщает исследование Национального бюро кредитных историй.