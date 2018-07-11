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Липчане в рамках Дня города пройдут серию квестов

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#квест #День города #Липецкое городище
Липчане в рамках Дня города пройдут серию квестов

Все отгадки спрятаны в Нижнем парке.

13 и 14 июля в рамках празднования Дня города в Липецке состоится серия квестов. Игры для команд «Липецкие тайны» в пятницу стартуют в 18 часов, а в субботу — в 12.00 и 17.00 в Нижнем парке, сообщают организаторы.

Участники пройдут маршрут по Нижнему парку Липецка, посетят его памятные места, достопримечательности. Сами достопримечательности не названы, Задача команд: исходя из вопросов, догадаться – что это такое, найти это место и получить там задание. Команда-победитель будет определятся по суммарному количеству баллов, которые они будут зарабатывать на каждой точке маршрута.

Кроме того, 14 июля в 14.00 на площадке фестиваля «Липецкое городище» (Нижний парк) стартует фотоквест «Сквозь века». Участникам предложат разгадать зашифрованное место и обнаружить 13 объектов, которые находились или находятся в Нижнем парке, и представляют культурную или историческую ценность. К участию приглашаются семьи, уже сформированные команды из 4-6 человек, а также остальные желающие, которые могут объединиться в команду на месте.
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#квест #День города #Липецкое городище

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