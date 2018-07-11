В Липецке на ходу загорелся трамвай

Свидетелями пылающего в движении транспорта стали пожарные.

Как стало известно GOROD48, вчера около 21 часа на улице Московской в Липецке загорелся трамвай №1. Проезжающий полыхающий транспорт заметили дежурные пожарные из части, которая расположена на маршруте следования электротранспорта.



Мужчины моментально бросились за трамваем, из моторного отсека которого рвались языки пламени. Транспорт остановился уже в районе кольца Трубного завода. Пожарным и водителю трамвая удалось вместе потушить возгорание.