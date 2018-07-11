Общество

11 минут назад

В Липецке на ходу загорелся трамвай

190
#пожар #трамвай
В Липецке на ходу загорелся трамвай

Свидетелями пылающего в движении транспорта стали пожарные.

Как стало известно GOROD48, вчера около 21 часа на улице Московской в Липецке загорелся трамвай №1. Проезжающий полыхающий транспорт заметили дежурные пожарные из части, которая расположена на маршруте следования электротранспорта.

Мужчины моментально бросились за трамваем, из моторного отсека которого рвались языки пламени. Транспорт остановился уже в районе кольца Трубного завода. Пожарным и водителю трамвая удалось вместе потушить возгорание.
190
#пожар #трамвай

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мэр сказал - мэр сделал!
#Городище
2
Мэр сказал - мэр сделал!

18 минут назад

Общество
Твит липецкого губернатора попал в ТОП-30 событий региональной политики
#губернатор #твит #ЧМ-2018
Твит липецкого губернатора попал в ТОП-30 событий региональной политики

вчера, 21:31

Общество
Лебедянских казаков привели к присяге
#казачество
29
Лебедянских казаков привели к присяге

вчера, 17:00

Общество
На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек
#демография
30
На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек

вчера, 16:49

Общество
По проекту плана капитального ремонта на 2019 год планируется замена 402 лифтов
#ФКР
По проекту плана капитального ремонта на 2019 год планируется замена 402 лифтов

вчера, 16:33

Общество
Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах
#Липецкий городской Совет #пляжный отдых
21
Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах

вчера, 16:32

Общество