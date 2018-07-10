Твит липецкого губернатора попал в ТОП-30 событий в региональной политике

Фонд «Петербургская политика» подвел итоги событий в регионах в июне и определил «рейтинг устойчивости».

Как отмечают аналитики Фонда , «проведение Чемпионата мира по футболу в 11 городах проходило не только бесконфликтно, но и на фоне ажиотажного интереса общества к мундиалю. Предположения о том, что соревнование будет воспринято как «чужой праздник», в целом не оправдались. Несмотря на наличие в обществе негативно настроенной по отношению к ЧМ прослойки, ей не удалось оказать существенного влияния на повестку. Восприятие Чемпионата как позитивного события оказалось доминирующим, нередко звучала мысль о соревновании как об одном из главных событий в истории конкретного города. Уровень транспортной, гостиничной и иной инфраструктурной готовности городов оказался не одинаков, однако каких-либо экстремальных событий удалось избежать. Серьезным вызовом стали и очевидные послабления правоохранительной системы в отношении различных форм боления и массовых акций вообще. Хотя в городах проведения ЧМ действовали ограничения на проведение массовых акций неспортивной тематики, возможное возвращение к прежнему «закручиванию гаек» в отношении форм общественного самовыражения после ЧМ будет воспринято значительной частью общества с удивлением и недоумением».

Липецкую область Чемпионат Мира так бы и прошел стороной и физически, и фактически, если бы не появившаяся в микроблоге Олега Королева в Твиттере не появилась запись буквально взорвавшая Интернет и СМИ: «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...».

Несмотря на то, что позже губернатор открестился от записи, списав все на проделки неведомых лиц, она обеспечила Олегу Королеву в ТОП-30 региональных событий.

Регион же, возглавляемый Олегом Королев, отнесен в Фондом «Петербургская политика» в разряд регионов с высокой устойчивостью, перечислив позитивные события произошедшие в Липецкой области в июне. Это: «Подписание губернатором Олегом Королевым соглашения с австрийской компанией "Хавле Индустриверке" о расширении производственной площадки компании в Чаплыгине. Презентация Группой компаний Danone в России новых производственных линий, установленных на молочном комбинате «Липецкий». Начало строительства в Хлевенском районе тепличного комплекса по выращиванию томатов компании «Москва на Дону». Открытие в Липецкой районной больнице после капитального ремонта хирургического отделения. Открытие в Липецком районе нового асфальтобетонного завода».

Но, в июне происходили и негативные события, которые также перечислил Фонд. Кстати, твит губернатора был отнесен Фондом к негативным событиям. Кроме злополучной записи, это: «Арест директора областного бюджетного учреждения “Эксплуатация жилищного фонда” Александра Сотникова, обвиняемого в финансовых махинациях при закупках жилья для детей-сирот. Приостановка проекта Роснано и петербургского ООО «Тервинго» по строительству в ОЭЗ «Липецк» завода по выпуску режущей проволоки в связи с введением процедуры наблюдения в отношении реализующего проект ООО «Каттинг эдж технолоджис». Признание арбитражным судом банкротом мясокомбината “Компания “РиДа”. Выставление на торги имущества ОАО “Мясной комбинат “Усманский”. Открытие конкурсного производства в отношении ГУП “Елецкая опытная станция по картофелю”.

Определил Фонд и «прочие» события. Это: «Расклейка по Липецку листовок с изображением Олега Королева с головой соловья, которые отпечатали рассерженные бездействием региональной власти дольщики скандальных строек в ЖК «Европейский».