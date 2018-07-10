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Липецкая вечЁрка: кляуза на полмиллиона рублей, новый график отключения воды и подвиг на отдыхе
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 10 июля.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет нового графика отключения горячей воды. Необходимые врезки в магистральный трубопровод планируется выполнять в период проведения второго этапа гидравлических испытаний от источника теплоснабжения Липецкая ТЭЦ-2. В связи с этим изменится график проведения гидравлических испытаний в Липецке.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме немужского поведения лебедянского изверга. Забивший насмерть сожительницу мужчина не доволен сроком, отмеренным ему районным судом, хотя сразу же после ареста просил расстрелять его за содеянное.
Горячо в комментариях к новости о том, что липецкие депутаты-миллионеры хотят с опережением графика рассмотреть вопрос повышения пенсионного возраста. «Сегодня работники аппарата областного Совета сообщили депутатам о переносе очередной сессии с 26 июля на 16 июля. По озвученной версии парламентариям нужно утрясти изменения в региональном бюджете. Однако депутаты оппозиционных «ЕР» фракций считают, что их собирают для одобрения предложенной премьер-министром России Дмитрием Медведевым пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин на восемь лет, для мужчин - на пять».
Между тем, особо импонирует читателям история сотрудника МЧС. «В субботу 23 июня сотрудник Главного управления МЧС России по Липецкой области Николай Амплеев с женой и маленькой дочкой гулял в Нижнем парке Чаплыгина. В одной из беседок парка спорили трое мужчин, один из них вышел на высокий мост через реку река Становая Ряса, снял одежду, забрался на перила и спрыгнул вниз…».