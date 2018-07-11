Техника Ростсельмаш поразила гостей агротехнической выставки «Всероссийский день поля»

Компания Ростсельмаш была представлена официальным дилером АО «Октябрьское» экспозиция представляла новинки агротехники 2018 года, и модернизированную, полюбившуюся многим технику.

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С 5 по 7 июля в Липецкой области проводилась выставка «Всероссийский день поля-2018». В гости к липчанам приехали более 1 500 представителей почти 70 регионов России. «Всероссийский день поля 2018» - это демонстрация сортоиспытаний на 15 тысячах делянок, расположившихся на территории 30 га, а также показ более 1,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.Участие в глобальной выставке приняли порядка 300 компаний. Среди них и одни из лидеров отрасли сельскохозяйственного машиностроения – компания Ростсельмаш. Презентуемая техника ярко выделялась среди 1 000 сельхозмашин других компаний: на площадке Ростсельмаш всегда было людно, гости сельскохозяйственного праздника активно интересовались и новинками, и вариациями классики.Сейчас особо вырос интерес к трактору РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, а также к тракторам VERSATLE MFWD 320/340, обладающему классической рамой. Техника Ростсельмаш - это залог высокой надежности, она легка в эксплуатации, с ней комфортно работать механизаторам, она понятна, неприхотлива и доступна. Это качество, проверенное временем. Важно заметить, что производство трактора РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 было полностью перенесено в Россию, в Ростов-на-Дону, что положительно сказалось на стоимости техники. Кроме того, на тракторы действуют субсидии по поддержке аграриев, но и без этого техника имеет конкурентоспособную стоимость.РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 - одна из топовых позиций в линейке техники Ростсельмаш. Она уже завоевала любовь и российских, и иностранных аграриев. В компании считают, что у этой модели есть все предпосылки, чтобы занять 50% рынка шарнирно сочленённой техники. В трактора VERSATLE MFWD 320/340. В новинку установили формированный двигатель, поставили спаренные задние колёса. Все это - выгодный сплав цены и качества. Трактора многозадачные и вряд ли когда-то останутся без работы. Они предназначены для эффективного выполнения широкого спектра функций – от погрузки до посева.Экспозиция техники Ростсельмаш привлекает внимание представителей далеко не только Липецкой области. Около красных тракторов и комбайнов можно встретить делегации из Рязанской области, Чечни, Оренбурга, Воронежа и Тамбова, Самара.Аграрий Юрий Иноземцев из крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Орловской области, заинтересовался новинкой компании. Его внимание привлёк зерноуборочный комбайн RSM 161.Экспозицию Ростсельмаш осмотрел и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Его заинтересовало место сборки техники, качественные характеристики новинок и выгодность приобретения для аграриев. Министр сельского хозяйства оказался доволен услышанным: в ближайшем будущем все производство ТРАКТОРОВ будет перенесено в Россию.