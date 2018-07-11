сегодня, 09:50
Техника Ростсельмаш поразила гостей агротехнической выставки «Всероссийский день поля»
Компания Ростсельмаш была представлена официальным дилером АО «Октябрьское» экспозиция представляла новинки агротехники 2018 года, и модернизированную, полюбившуюся многим технику.
С 5 по 7 июля в Липецкой области проводилась выставка «Всероссийский день поля-2018». В гости к липчанам приехали более 1 500 представителей почти 70 регионов России. «Всероссийский день поля 2018» - это демонстрация сортоиспытаний на 15 тысячах делянок, расположившихся на территории 30 га, а также показ более 1,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.
Участие в глобальной выставке приняли порядка 300 компаний. Среди них и одни из лидеров отрасли сельскохозяйственного машиностроения – компания Ростсельмаш. Презентуемая техника ярко выделялась среди 1 000 сельхозмашин других компаний: на площадке Ростсельмаш всегда было людно, гости сельскохозяйственного праздника активно интересовались и новинками, и вариациями классики.
Сейчас особо вырос интерес к трактору РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, а также к тракторам VERSATLE MFWD 320/340, обладающему классической рамой. Техника Ростсельмаш - это залог высокой надежности, она легка в эксплуатации, с ней комфортно работать механизаторам, она понятна, неприхотлива и доступна. Это качество, проверенное временем. Важно заметить, что производство трактора РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 было полностью перенесено в Россию, в Ростов-на-Дону, что положительно сказалось на стоимости техники. Кроме того, на тракторы действуют субсидии по поддержке аграриев, но и без этого техника имеет конкурентоспособную стоимость.
РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375 - одна из топовых позиций в линейке техники Ростсельмаш. Она уже завоевала любовь и российских, и иностранных аграриев. В компании считают, что у этой модели есть все предпосылки, чтобы занять 50% рынка шарнирно сочленённой техники. В трактора VERSATLE MFWD 320/340. В новинку установили формированный двигатель, поставили спаренные задние колёса. Все это - выгодный сплав цены и качества. Трактора многозадачные и вряд ли когда-то останутся без работы. Они предназначены для эффективного выполнения широкого спектра функций – от погрузки до посева.
Экспозиция техники Ростсельмаш привлекает внимание представителей далеко не только Липецкой области. Около красных тракторов и комбайнов можно встретить делегации из Рязанской области, Чечни, Оренбурга, Воронежа и Тамбова, Самара.
Аграрий Юрий Иноземцев из крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Орловской области, заинтересовался новинкой компании. Его внимание привлёк зерноуборочный комбайн RSM 161.
⁃ В нашем хозяйстве есть несколько машин Ростсельмаш. Например, мы работаем на зерноуборочном комбайне ACROS 550. Эта техника зарекомендовала себя своей неубиваемостью и высокой производительностью. Очень интересно посмотреть, как и каким образом, под повышение эффективности выполнения каких задач ее сейчас модернизируют. Вижу, что внедрена новая интересная система. Предыдущая модель не уступает комбайнам иностранного производства, а это должна быть ещё лучше, - оценивает новинки Ростсельмаш Юрий Иноземцев.
Экспозицию Ростсельмаш осмотрел и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Его заинтересовало место сборки техники, качественные характеристики новинок и выгодность приобретения для аграриев. Министр сельского хозяйства оказался доволен услышанным: в ближайшем будущем все производство ТРАКТОРОВ будет перенесено в Россию.
⁃ Мы стараемся разработать, произвести и предложить весь ассортимент техники, который необходим при сельскохозяйственных работах. Наши успехи - это, в первую очередь, успехи сельхозтоваропроизводителей России. В прошлом году было убрано более 130 млн тонн зерна, и львиная доля из этого объёма урожая была убрана нашими комбайнами. Безусловно, аграриям выгодно работать на технике именно Ростсельмаш, так как они могут воспользоваться программами государственной поддержки, субсидировать затраты. За оптимальную цену они приобретают оптимальное решение для своих задач - от обработки почвы до уборки урожая, - отмечает генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев.
"PR"