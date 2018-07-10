В России

43 минуты назад

ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall совместят в сентябре

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#ГЛОНАСС

Систему экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» сопрягут с ее европейским аналогом eCall для создания единого пространства безопасности на дорогах в России и Европе. 

Об этом«Известиям» рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. 

По его словам, Европейская экономическая комиссия ООН приняла новые правила для сервисов помощи автовладельцам, в основу которых легли стандарты работы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

«Благодаря международному сотрудничеству российские автомобили, находящиеся на территории ЕС, смогут отправлять экстренный вызов и передавать данные в европейскую систему, а европейские автомобили — в российскую систему «ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил Александр Гурко. 

Предполагается, что такая мера снизит тяжесть последствий ДТП для находящихся за границей автомобилей за счет своевременного прибытия медиков, пожарных и спасателей. Объединенный механизм уже тестируется в пилотной программе с министерством транспорта Финляндии. 

Как сообщил «Известиям» генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев, практические работы по сопряжению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall планируется завершить в сентябре и «уже к концу года выйти на опытную эксплуатацию». 
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#ГЛОНАСС

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